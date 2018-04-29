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Stone'dan flaş açıklama: Ortadoğu'yu onlar yıktı!

Uluslararası Farj Film Festivali’ne katılmak üzere İran’a gelen yönetmen Oliver Stone, İran medyasına verdiği röportajda “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı” dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 16:37
Stone'dan flaş açıklama: Ortadoğu'yu onlar yıktı!

İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Uluslararası Farj Film Festivali katılmak için ilk kez İran'a gelen ABD'li yönetmen Oliver Stone İran medyasına röportaj verdi. Stone, "Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu'yu yıktı" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ PLAN TRAJİK OLACAK

5 kez Oscar Ödülü kazanmış yönetmen, "ABD, DEAŞ ve İsrail yan yana çalıştı ve Ortadoğu'yu yıktılar, Amerikalıların bir sonuca varacağını sanmıyorum ve bir sonraki planın trajik olacağını düşünüyorum" diyerek endişelerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 16:37
  1. Oliver Stone
  2. Farj Film Festivali
  3. İran medyası

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