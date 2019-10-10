NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında açıklama yaptı.10 Ekim 2019 Perşembe 10:44
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."
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