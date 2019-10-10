0553 313 94 23

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 11 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında açıklama yaptı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:44
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:44
  1. İstanbul
  2. NATO

YORUM YAZ

  • zavallılarzavallılar24 dk önce
    NATO Ne işe yarasınız siz? diye sormak lazım. Ama bu adamın da suçu yok. Sadece orada müdürlük yapıyor, maaşını alıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AÖF ikinci üniversite bölümleri | Sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri
  1. AÖF ikinci üniversite bölümleri |..
  2. “İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor”
  3. Karargah'ta sabahın ilk saatlerine..
  4. YPG'liler sivillerden uzaklaştıkları..
  5. Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata..
  6. Harekat sonrası Pervin Buldan ve Sezai..
  7. “Türk lirasının arkasında durun”
  8. HDP'li Buldan ve Temelli hakkında..
  9. Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu!
  10. Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar
  11. Gençlik projelerine 15 milyon liralık..
  12. Birgün gazetesinin internet sorumlusu..
  13. MSB’den operasyona ilişkin açıklama!
  14. Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör'..
  15. 182 projeye 200 milyon liralık hibe
  16. AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler..
  17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
  18. Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu..
  19. Hakan Demir kimdir? Birgün’ün internet..
  20. ABD'nin petrol üretiminde rekor kırıldı
  21. Akşener ittifak tartışmalarına son..
  22. Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
  23. Kartal'da iki grup arasında silahlı..
  24. Aldatılan eşin nafaka ödemesi adaletli..
  25. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci..
  26. Harekat başlayınca HDP'de yüzler düştü!
  27. Batman'da akü çalan iki zanlı tutuklandı
  28. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
  29. Anadolu Adalet Sarayı yakınında..
  30. Apple, Çin'i kızdıran 'mobil..
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?