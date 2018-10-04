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Stoltenberg açıkladı: NATO artık daha caydırıcı

NATO Savunma Bakanları Toplantısının son oturumundan sonra açıklamalarda bulun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin siber alanda güçlendirildiğini açıklayarak, artık daha caydırıcı olacaklarını kaydetti.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
Stoltenberg açıkladı: NATO artık daha caydırıcı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın siber saldırılarını ortaya çıkardıklarını açıklayarak NATO’nun artık daha caydırıcı olacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısının son oturumundan sonra açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne siber saldırı yaparak Suriye ve İngiltere’de işlediği suçları gizlemeye çalıştığını açıkladı. Genel Sekreter, NATO ülkelerinin siber alanda güçlendirildiğini açıklayarak, artık daha caydırıcı olacaklarını kaydetti.

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO müttefiklerinin yük paylaşımının her alanında ilerlemeyi kabul ettiğini hatırlatarak, ülkelerin güvenilir milli planları yapmayı taahhüt ettiklerini söyledi. Stoltenberg, “Taahhütlerin, yıl içinde savunma harcamaları içinde gerçek artışa neden olmasını ve yüzde 2’lik hedefe doğru yol almalarını bekliyorum” dedi.

“Rusya INF Antlaşmasını ihlal etti”

Genel Sekreter Stolthenberg, 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ile ilgili endişeleri ele alındığını açıkladı. Anlaşmanın tehlikede olduğunu tekrar eden Stolthenberg, “Rusya'nın şeffaf olmadığına ve güvenilir cevaplar vermediğini düşünüyor ve endişelerimizi ele almak için çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, işlediği suçları gizlemeye çalışıyor

İngiliz istihbaratının Hollanda’daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) yapılan siber saldırıyı Rusya’nın yaptığını bugün ortaya çıkarması üzerine Stoltenberg, "Rusya’nın dünyanın dört bir yanındaki siber saldırılara karşı ayrım gözetmeksizin yaptığı operasyonu gözler önüne serdi" diye konuştu.

Hollanda, NATO Savunma Bakanlarına, Rus askeri istihbarat servisinin gerçekleştirdiği siber saldırılar hakkında bilgilendirme yaptığını açıklayan Stoltenberg, saldırının İngiltere ve Hollanda istihbarat servislerinin işbirliğiyle saldırıların kesildiğini duyurdu.

Stoltenberg, İngiltere’nin Rusya Baş İstihbarat İdaresi’ni (GRU) dünya çapında bir dizi başka siber saldırıların ardında olduğunu tespit ettiğini hatırlatarak, “Bu saldırılar, Rusya dahil birçok ülkede vatandaşları etkiledi ve muazzam ekonomik maliyetlere neden oldu” dedi.

Stoltenberg, NATO üyelerinin Hollanda ve İngiliz hükümetlerinin Rusya'yı uluslararası hukuk ve kurumları zayıflatmaya yönelik açık bir girişimde bulunma kararı ile dayanışmalarını ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.

NATO artık daha caydırıcı olacak

Bu saldırılara karşılık olarak NATO’nun siber alandaki savunma ve caydırıcı gücünü arttırmaya devam ettiğini dile getiren Stoltenberg, yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulduğunu hatırlatarak, önemli ilerleme kaydettiklerini aktardı. Stoltenberg, NATO’nun siber esnekliğini güçlendireceklerini ve ülkelerin siber yeteneklerini görev ve harekatlarla bütünleşmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:26
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. Rusya
  3. NATO
  4. NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  5. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
  6. siber saldırı
  7. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)
  8. Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU)
  9. Siber Operasyon Merkezi
  10. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması

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