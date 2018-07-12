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Stoltenberg açıkladı! Bir ülke daha NATO'ya giriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan'ın da NATO'ya üye olacağını açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:13
Stoltenberg açıkladı! Bir ülke daha NATO'ya giriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvede gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler." ifadelerini kullandı.

Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi.

RUSYA'YA KINAMA

Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:13
  1. nato
  2. Jens Stoltenberg

YORUM YAZ

  • SaadetSaadet3 sa önce
    Bu iş bize yaramaz. Rusya ile karşı karşıya gelecek ilk ülke biz olacağız. Aynı zamanda nato askerleri ile sınırlarımız çevrilmiş olacak. İyi değil, veto edelim.
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