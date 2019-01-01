Stoklar hızla tükenecek! Sıkıntılar bitecek işler yoluna girecek

Konut sahibi olmak için bankaların kapısını çalarak yüksek faizin altında ezilen yüzbinler bu girdaptan bir an önce kurtulmanın çarelerini ararken, oranları minimum seviyelere çekerek vatandaşların kredi seçeneği ile ev sahibi olmasının kapısını açan kamu bankalarına olan talep arttı. Geçen ay 190 milyar liraya yaklaşan konut kredisi stoğunun 250 baz puanlık son indirimle yapılacak aşağı yönlü güncellemelerle 200 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Konut kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşüş, ağustos ve eylül aylarında konut kredi hacminde ve konut satışlarında artışı beraberinde getirmişti. Bu sürecin önceki gün Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı 250 baz puanlık düşüşle devam etmesi bekleniyor. TCMB’nin temmuz ve eylül toplantısında politika faizini 750 baz puan indirmesiyle birlikte, mevduat ve kredi faizlerinde de düşüş yaşanmıştı. İhtiyaç, konut, taşıt ve ticari kredilerde de faiz oranları ağustos ayından bugüne 500, yılbaşından itibaren 750 baz puan arasında düşerken, kasım ayında daha da gerileme yaşanması bekleniyor.

Bankaların konut kredi faiz oranlarını indirmesiyle birlikte ertelenen konut talebinde başlayan canlanmanın uzun soluklu hale gelmesinin de kapısı açılmış olacak. Ayrıca inşaat sektöründeki stokların daha da azalması sağlanacak. Oranların 10 baz puan daha düşmesi halinde sadece kamu bankalarında iki ayda 14 milyar lira artan konut kredi stokunun 20 milyar liraya kadar çıkma ihtimali güçlendi. Sektörün duayenleri ise artık toparlanma sürecine girildiğini ve stokların eritilmesi kadar üretim odaklı planların da hayata geçirilmesinin zamanının geldiğini vurguladı.