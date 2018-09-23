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Stockholm'deki camide el yapımı bomba bulundu!

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi'nin içerisinde el yapımı bomba bulunduğu bildirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 14:23
Stockholm'deki camide el yapımı bomba bulundu!

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Stockholm Camisi'nde bomba bulundu.

Stockholm Polis Sözcüsü Anna Westberg, sabah saatlerinde Stockholm Camisi'nin içinde duvara yapıştırılmış bir patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı.

Patlayıcının el yapımı olduğunu belirten Westberg, maddenin etkisiz hale getirildiğini ve olayı "yasa dışı bir tehdit" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İsveç İslam Birliği Derneği Başkanı Mohamed Temsamani, yaptığı açıklamada, camilere yönelik tehditlerin gerçek haline geldiğini belirtti.

Cami kaç kez saldırıya uğramasına rağmen güvenlik kamerası isteklerinin reddedildiğini vurgulayan Temsamani, ''Polis yönetiminde biz buraya güvenlik kamerası yerleştirmeliyiz. Aksi halde onlarca insanın güvenliği tehlikede." diye konuştu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Stockholm Camisi 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:23
  1. İsveç
  2. Stockholm
  3. Stockholm Camisi
  4. Bomba
  5. El yapımı bomba

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  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL1 sa önce
    Sinagog olsaydi polis 24 saat bekcilik yapardi,birinci saldiridan sonra tabi..!Bizim islam düsmani,avrupa medeniyeti asik laikciler sevinmesin..onlar icin din fark etmez onlar icin görünüsün yeter..istediginiz kadar Can Dündar olun veya fetö iti..sadece kullanmak icin degerlisiniz sonra cöpe..
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