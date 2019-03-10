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Stockholm’de yürekler ağızlara geldi

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

10 Mart 2019 Pazar 22:34
Stockholm’de yürekler ağızlara geldi

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi.

 

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi. İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, “Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans” dedi. Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, “Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik” diye konuştu.

 

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:34
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