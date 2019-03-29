Stockholm’de bir hafta içinde ikinci patlama

İsveç’in başkenti Stockholm’de gece geç saatlerde bir restoranın önünde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ve yaralanan olmazken kentte aynı hafta içinde meydan gelen ikici patlama dikkat çekti.

İsveç’in başkenti Stockholm’un dış semtlerinden, Uluslararası Stockholm Arlanda Havalimanına yakın olan Marsta’da saat 03.04 sıralarında bir restoranın önünde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olaya dair açıklamada yapan kentin polis teşkilatının sözcüsü Carina Skagerlund, "Polisimiz ve acil servisimiz birkaç dakika içinde patlamanın olduğu yere geldi. Çok şiddetli patlamaydı. Bir restoranın ön cephe ve girişinde hasar var. Ancak gece olması sebebiyle bir yaralanma ve ölüm yok" dedi.

Restoranın tren istasyonun tam karşısında olmasından dolayı patlamanın gündüz olması halinde kaybın büyük olacağını belirten sözcü, "Bu patlama gündüz olasaydı birçok yaralama ve ölümlere sebep olurdu. Ancak neyin patladığı belli değil" ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

27 Mart’ta yine gece geç saatlerde kentte patlama meydana gelmiş ve olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.