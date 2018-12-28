0553 313 94 23

STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş:- "STK temsilcilerine, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum"- "TÜPRAŞ'ın sahipleri, bize yerli ve milli politikayı destekledikleri ve Batman rafinerisini kapatma gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi"

28 Aralık 2018 Cuma 11:38
STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "STK temsilcilerine, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonda, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni alt komisyona sevk ettiklerini belirtti.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu maddesinde, Türkiye'de üretilen petrollerin fiyatlanmasına ilişkin yöntem bulunduğunu aktaran Elitaş, teklifle, bu yöntemin değiştirilmesi ve yerli ham petrolün fiyatlamasında kullanılan Ras Gharip petrolü yerine Arab Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Düzenlemeye ilişkin TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun, komisyon üyelerine gönderdiği bilgi notunu üzerinden "Batman rafinerisinin kapanabileceği" yönünde haberlerin basında yer aldığını anımsatan Elitaş, bu yanlış anlaşılmayı Yelmenoğlu'nun, komisyon toplantısında düzelttiğini bildirdi.

Değişikliğin, dünyada Mısır'da üretilen petrolün fiyatının 5 yıldır belirlenmemesi nedeniyle yapıldığını anlatan Elitaş, "TÜPRAŞ'ın sahipleri, bize yerli ve milli politikayı destekledikleri ve Batman rafinerisini kapatma gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. Batman'da yaklaşık 8-10 milyon varil petrol üretiliyor. Hesaplamadan kaynaklanan maliyet, ne Batman rafinerisinin batmasına ne de TÜPRAŞ'a zarar verecek pozisyonda. Diğerleri gibi bu madde de alt komisyon tarafından değerlendirilecek. Bizim komisyonumuz, teknik bir komisyon. Burada çıkaracağımız yasalar, milletin menfaatine uygun olacak. Tarafları dikkate alarak, toplumsal mutabakatın ortalamasını sağlamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Teklifin komisyona gönderilmesinden bu yana sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Elitaş, sorunları, eleştiri ve önerileri dinlediğini kaydetti.

İlgili bakanlık yetkilileri, teklifte imzası bulunan milletvekilleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elitaş, "Toplantıdaki, tüm önerileri değerlendirdik. Bu önerilerden, bazılarını komisyonda tekrar ele alarak, uygun olanları yapacağız. STK temsilcilerine, teklifle ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:38
  1. batman rafinerisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde birden!
    1. 2019 yılında Bağ-Kur'lulara 3 müjde..
    2. 1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi
    3. Hedef 85 milyarlık aktif büyüklük
    4. STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı
    5. "Yolsuzluk" suçlamasından Dışişleri..
    6. Yeni Malatyaspor zirveye yürüyor,..
    7. Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma..
    8. Sadece ABD'de vardı! Erzurum'da da..
    9. YPG'den flaş açıklama! Münbiç'ten..
    10. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan..
    11. Kuveyt Türk karlı dağları aşan..
    12. Özel ve kamu okulları arasındaki iş..
    13. Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor
    14. Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4..
    15. "Herkes bu işe ruhunu, bedenini,..
    16. Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak..
    17. GRAFİKLİ - Siyasi partilerde aday..
    18. Bakan Pekcan "abur cubur reklam..
    19. Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması
    20. Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...