STK'lere "Maden Kanunu" çağrısı

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "STK temsilcilerine, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonda, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni alt komisyona sevk ettiklerini belirtti.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu maddesinde, Türkiye'de üretilen petrollerin fiyatlanmasına ilişkin yöntem bulunduğunu aktaran Elitaş, teklifle, bu yöntemin değiştirilmesi ve yerli ham petrolün fiyatlamasında kullanılan Ras Gharip petrolü yerine Arab Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Düzenlemeye ilişkin TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun, komisyon üyelerine gönderdiği bilgi notunu üzerinden "Batman rafinerisinin kapanabileceği" yönünde haberlerin basında yer aldığını anımsatan Elitaş, bu yanlış anlaşılmayı Yelmenoğlu'nun, komisyon toplantısında düzelttiğini bildirdi.

Değişikliğin, dünyada Mısır'da üretilen petrolün fiyatının 5 yıldır belirlenmemesi nedeniyle yapıldığını anlatan Elitaş, "TÜPRAŞ'ın sahipleri, bize yerli ve milli politikayı destekledikleri ve Batman rafinerisini kapatma gibi bir düşünceleri olmadığını söyledi. Batman'da yaklaşık 8-10 milyon varil petrol üretiliyor. Hesaplamadan kaynaklanan maliyet, ne Batman rafinerisinin batmasına ne de TÜPRAŞ'a zarar verecek pozisyonda. Diğerleri gibi bu madde de alt komisyon tarafından değerlendirilecek. Bizim komisyonumuz, teknik bir komisyon. Burada çıkaracağımız yasalar, milletin menfaatine uygun olacak. Tarafları dikkate alarak, toplumsal mutabakatın ortalamasını sağlamak bizim görevimiz." diye konuştu.

Teklifin komisyona gönderilmesinden bu yana sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini anlatan Elitaş, sorunları, eleştiri ve önerileri dinlediğini kaydetti.

İlgili bakanlık yetkilileri, teklifte imzası bulunan milletvekilleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elitaş, "Toplantıdaki, tüm önerileri değerlendirdik. Bu önerilerden, bazılarını komisyonda tekrar ele alarak, uygun olanları yapacağız. STK temsilcilerine, teklifle ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesini yaptı.