STK'lerden "Yemen"e yardım kampanyası

ANKARA (AA) - Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu, AFAD, Türk Kızılayı, İHH ve Deniz Feneri'nin desteğiyle Yemen için insani yardım kampanyası başlattı.

Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen programda, Memur-Sen Konfederasyonu, Hak-İş Konfederasyonu, Türk Kızılayı ve AFAD, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri Derneğinden temsilciler yer aldı.

Yemen'deki insani drama "Dur" demek için "Yemen İnsanlığı Bekliyor" temasıyla başlatılan programda bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yemen'de her şeyin insanların gözü önünde olup bittiğini, 22 milyonluk nüfusun üçte ikisinin temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Yemen'de insanların açlık sınırında, beslenme koşulları açısından kötü durumda olduğunu dile getiren Yalçın, milyonlarca kişinin, sağlık hizmetine erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşadığını, savaşlarda çocukların hayatını kaybettiğini anlattı.

İnsanların barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayan Yalçın, bölgede yaşanan "insani kriz"e dikkati çekti. Yalçın, iki bölgesel güç birbiriyle mücadele ederken uzun vadede bölgenin özellikle emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale geleceğini vurguladı.

Yalçın, bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir 'Yemen barış grubu" oluşturularak devletler bazında inisiyatif alınması zorunluluğunun bulunduğunun altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşlarının da sivil alanda inisiyatif alarak çatışmanın durdurulması için güçlü bir kamuoyu oluşturması gerektiğini belirten Yalçın, şöyle dedi:

"Memur-Sen olarak biz bu konuda başta bölgedeki sendikalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki emek örgütleriyle iletişime geçerek bir inisiyatif almaya kararlıyız. Gerek devlet düzleminde gerekse sivil toplum kuruluşları düzleminde bir an önce bu inisiyatifi almaz, sorunu en basit ifadesiyle ötelersek, başkaları gelir kendi düzeni kurarlar. Memur-Sen, Hak-İş olarak, Kızılay, AFAD, İHH ve Deniz Feneri ile yardım çağrısında bulunacağız. Başlangıçta 200 bin TL'lik yardımla kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet edeceğiz."

- "Yemenli kardeşlerimize borcumuz var"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da konfederasyon olarak üstlendikleri sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını kaydederek, "Yemenli kardeşlerimize bir borcumuz var, bu borcumuzu ödeyeceğiz. Yüzyıl önce başka bir felaketin içinde bulduğumuz Yemen'i bugün başka bir sorunla karşı karşıya görüyoruz." diye konuştu.

Arslan, kamuoyunun Yemen ile ilgili bilgilendirilmesi ve orada yaşayanlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

- Altan: "Bugünkü çalışma bize güç kuvvet verdi"

Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, 1,5 yıldır Yemen'de daimi delegasyonları olduğunu, verilen bağışlarla orada mazlumların gözyaşlarını silmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bugünkü çalışma bize güç kuvvet ve her türlü tehlikenin içine rahat girme cesareti verdi." diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Yemen'de yıllardır devam eden iç savaş, yoksulluk ve sağlık problemlerine dikkati çekti.

Dünyanın neresinde olursa olsun tüm coğrafyalardaki mazlum ve mağdur insanların yanında olmaya gayret ettiklerini aktaran Palakoğlu, Yemen'deki mazlumların yanında yer alacaklarını belirtti.

- "Yemen'de daha büyük insani dramlar bizi bekliyor"

İHH Başkan Yardımcısı Sait Demir de Yemen'in can çekiştiğini, insanların açlıktan öldüğünü ifade etti.

Coğrafyanın zor olduğunu, yardım gönüllülerinin can güvenliği yaşadığını hatırlatan Demir, BM ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bölgeye el atması, can güvenliğiyle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Deniz Feneri Ankara Koordinatörü Hamit Kunt, Yemen'de gelecek hafta 500 aileye gıda dağıtılacaklarını aktardı.

Kunt, kampanya kapsamında toplanacak yardımların Yemen'e en kısa sürede ulaştırılması temennisinde bulundu.

Yardım kampanyası konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının 200 bin liralık bağışıyla başlatıldı.