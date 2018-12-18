STK'lerden Nijerya hükümetine ve ordusuna tepki

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 33 sivil toplum örgütü, Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve Nijerya ordusu tarafından Uluslararası Af Örgütüne yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi.



Demokrasi ve Kalkınma Merkezi ile Nijerya İşçi Kongresi gibi sivil toplum örgütlerinin de imzası olan açıklamada, Devlet Başkanı Buhari ve ordu tarafından yapılan açıklamaların insan hakları ihlali iddialarını çürütmekten uzak tehditler olduğuna dikkat çekildi.

Sivil toplum örgütleri yazılı açıklamada, "Nijerya'daki insan hakları savunucuları, Nijerya hükümeti ve güvenlik güçleri tarafından insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarına yönelik aralıksız saldırı ve eleştirilerden kaygı duyuyor." ifadeleri kullanıldı.



Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisince insan hakları ile ilgili bir rapor yayınlandığında bu tür tehditlerin arttığı vurgulanan açıklamada, "Özellikle Başkanın (Buhari) da dahil olduğu ve Nijerya ordusu ile güvenlik güçleri tarafından UNICEF ve Uluslararası Af Örgütüne yönelik yapılan tehdit ve gözdağını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Nijerya ordusu, Uluslararası Af Örgütünün ülkedeki terörle mücadeledeki rolünü eleştirerek terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara zarar verdiğini açıklamıştı. Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisi ise Nijerya ordusunun iddialarını reddetmişti.



