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STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor

Alman sivil toplum kuruluşu Lifeline'a ait Eleonore gemisi, Libya açıklarında zor durumdaki bir botta bulunan 101 göçmeni kurtardı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya devam ediyor

ROMA (AA) - Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait Eleonore gemisinin, Libya'nın Khoms kenti açıklarında 101 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

"Mediterranea Saving Humans" isimli STK'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Alman STK Lifeline ait Eleonore gemisinin, Khoms'un 43 mil açığında batmak üzere olan bir bottaki 101 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Mediterranea Saving Humans'ın, bölgedeki arama-kurtarma gemisi Mare Jonio ile Eleonore'deki göçmenler için yardım teklifinde bulunduğu kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisinin kurtardığı göçmenlerin dağıtılacağı 6 AB ülkesi arasında koordinasyonu üstlendiği de bildirildi.

Bakanlık, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle denizde bekletilmesiyle gündeme gelen Open Arms gemisindeki göçmenlerden 40'ının Fransa, 40'ının Almanya, 15'inin İspanya, 10'unun Portekiz, 2'sinin de Lüksemburg tarafından alınacağı ifade edildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak, İspanyol STK Proactiva Open Arms, 160 kadar göçmen kurtarmış, hem İtalya hem de Malta'nın izin vermemesi sebebiyle gemi 19 gün denizde kalmıştı.

Open Arms gemisi, İtalyan mahkemesinin, gemi hakkındaki İtalyan kara sularına yasağı durdurmasıyla 15 Ağustos'ta Lampedusa Adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle, 20 Ağustos'ta İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:41
  1. Akdeniz
  2. düzensiz göç
  3. düzensiz göçmenler
  4. Libya
  5. STK

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