0553 313 94 23

STK’lardan Venezuela’ya destek

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümeti desteklemek amacıyla; Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri ziyarette bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
STK’lardan Venezuela’ya destek

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümeti desteklemek amacıyla; Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri ziyarette bulundu.


Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ni ve seçilmiş hükümeti desteklemek amacıyla, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i makamında ziyaret etti.


Görüşmenin ardından grup adına açıklama yapan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Buraya gelmemizdeki maksat, özellikle Venezuela’daki mazlum halkın sesi olmak, oradaki kardeşlerimizin sesi olduğumuzu bildirmekti. Neden, çünkü orada bir mazlum halk var ve bu halkın tüm mal varlığını gasp etmeye çalışan diktatör bir Amerikan rejimi ve buna destek veren İngiltere ve İsrail var. Bizler bu emperyalist güçlerin karşısında olduğumuzu beyan ettik. Geldik Büyükelçiye bunları ilettik ve bir gül kampanyası başlattık. Irak, Suriye ve Yemen’deki durumun tekrar etmemesi için Venezuela’ya bomba değil gül gitmesi için bir kampanya başlattık. Verdiğimiz bu gülünde bizzat Venezuela’nın resmi temsilcisi Maduro’ya teslim edilmesini rica ettik. Aynı zamanda bir tablo hediye ettik. Bu tabloda bombardıman esnasında yetim kalan çocukların çizmiş olduğu bir tabloydu. Bombalanmamış bir alanı tasvir ediyordu. Bizler savaşsız, insanların özgürce yaşayacağı bir dünya için destek vermek amaçlı buraya geldik” dedi.


Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümetini desteklemek amacıyla, Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Kır, İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcisi Tayyar Tercan, Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor'dan inanılmaz geri dönüş! Yarı finalist belli oldu
    1. Hatayspor'dan inanılmaz geri dönüş!..
    2. 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    3. Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK..
    4. Öğrencilere akvaryum ve balık dağıtıldı
    5. Istanbul Fellowship, Avustralya,..
    6. Nafaka için haczedilen köpek sahibine..
    7. Binali Yıldırım: İstanbul'a borcum var
    8. Hadi İpucu sorusu: Birleşmiş Milletler..
    9. Yerel seçim öncesi son anket!
    10. Söke Adliyesi’nden kan bağışı
    11. Türk Telekom, Nokia’nın yeni Bulut..
    12. Kıbrıs Gazisi, askeri törenle toprağa..
    13. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    14. 100 Yaş Evi üyeleri yabancı dil..
    15. PSA Grubu'nun 2018 yılı finansal..
    16. Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran..
    17. Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı..
    18. Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120..
    19. O örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    20. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor