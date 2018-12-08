STK’lardan Suriye zindanlarındaki kadınlar ve çocuklar için çağrı!

Uluslararası anlaşmalara göre kadınlar ve çocuklar savaşlarda asla pazarlık konusu yapılamaz.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder), Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgürder), Yeryüzü Çocukları Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği (Yaider) ve Hukukçular Derneği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Suriye hapishanelerindeki kadınların ve çocukların kurtarılması için “Son Kadın ve Çocuk Özgür Oluncaya Dek” sloganıyla Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrı yapacaklar.

Toplantıda ayrıca Suriye ve Bosna-Hersek’te savaş zamanı hapishanelere atılan ve kötü muamelelere uğrayan kadınlar da basın toplantısına katılarak yaşadıklarını anlatacak.

Suriye hapishanelerinde 8 yıldır işkence gören, taciz edilen ve tecavüze uğrayan kadın ve çocukların bir an önce kurtarılması için vicdan sahibi herkese çağrı yapıyoruz. Kadınların ve çocukların acılarının bitmesi, özgürlüklerine kavuşmaları ve yeniden hayata kazandırılmaları için tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Bu kadınların ve çocukların çığlıklarına ses verin!

Siz değerli medya mensuplarını da bu günde Suriyeli mazlum kadın ve çocukların yanında olmaya çağırıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.

Tarih : 10 Aralık 2018 Pazartesi

Yer : İstanbul Topkapı Eresin Otel

Saat : 11: 00

İrtibat : İHH İnsani Yardım Vakfı Medya Koordinatörü Mustafa Özbek