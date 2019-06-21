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STK’lardan İzmit Belediyesi’nin binasından çıkartmak istediği Ensar Vakfı’na destek

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, önceki dönemde 10 yıllığına İzmit Belediyesi tarafından Ensar Vakfı Kocaeli Temsilciliği’ne ücretsiz tahsil edilen binayı boşalttıracağını söylemesi üzerine, belediye yetkilileri vakfa giderek binayı boşaltmalarını söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 22:28
STK’lardan İzmit Belediyesi’nin binasından çıkartmak istediği Ensar Vakfı’na destek

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, önceki dönemde 10 yıllığına İzmit Belediyesi tarafından Ensar Vakfı Kocaeli Temsilciliği’ne ücretsiz tahsil edilen binayı boşalttıracağını söylemesi üzerine, belediye yetkilileri vakfa giderek binayı boşaltmalarını söyledi. Duruma tepki gösteren Ensar Vakfı Kocaeli Valiliği Başkanı Musa Taşçı, “Biz hukuksal tebliğ istiyoruz” dedi.


İzmit Belediyesi Fatma Kaplan bugün öğlen saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, önceki dönem Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Ensar Vakfı’na 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsil edilen 4 katlı binayı boşalttıracaklarını söyledi. Başkan Hürriyet’in İzmit ilçesinde bulunan ve 2017 yılında Ensar Vakfı Kocaeli temsilciliğine temsil edilen nebi Güdük Kültür Merkezi’nin boşaltılacağını açıklamasını sonrasında belediye yetkilileri zabıtalar eşliğinde vakıf binasına gitti. Haberi alan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri Platformu ve platforma bağlı STK temsilcileri de Ensar Vakfı Kocaeli Temsilciliği’ne destekçi olmak amacıyla vakıf binasına geldi.Binada İzmit Belediyesi yetkilileri, görüştükleri vakıf yetkililerinden binayı boşaltmalarını istediği öğrenildi. Duruma tepki gösteren vakıf yetkililerinin ise 10 yıllık meclis kararının olduğunu ve bu sebepten dolayı hukuksal bir karar olmadan binayı boşaltmayacaklarını söylediği öğrenildi. Yapılan görüşmelerin ardından vakıf yetkilileri ve destek için gelen STK temsilcileri, binadan ayrılan İzmit Belediyesi yetkililerini alkışladı.



“Biz hukuksal tebliğ istiyoruz”


İzmit Belediyesi’nden gelen yetkililerin binayı terk etmesi sonrasında basın mensuplarına konu hakkında bilgiler aktaran Ensar Vakfı Kocaeli Valiliği Başkanı Musa Taşçı, “İzmit Belediye Başkanı sayın Fatma Kaplan Hürriyet bir açıklama yapmış. Aldığım bilgiye göre basın toplantısı sonrasında Ensar Vakfı Kocaeli Temsilciliği’ne geleceğini, binayı devralacağını söylemiş. Ben de durumu hemen arkadaşlara söyledim. Kendisini bekledik gelmedi. Daha sonra bizim Gönül Teşekkürleri başkanımız bir açıklamaya yaptı. Daha sonra belediyenin hukuk işleri ile uğraşan bir kadın gelerek bizden binayı boşaltmamızı istedi. Biz de boşaltmayacağımızı söyledik. Biz hukuksal tebliğ istiyoruz. Fatma hanımın da kendisi de hukukçu. Buradan Fatma hanıma gelsin, çayımızı içsin. Konuşalım. Zabıtaları üzerimize salarak bir şey elde edilmez. Burası bir hukuk devleti, kendisi de bir hukukçu. Kendisinin hukukuna güveniyoruz. Binayı boşaltmamız için geldiler ama hukuksal bir dayanakları yok” dedi.



“Kendisi STK’lara savaş açmıştır”


Daha sonra konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri Platformu Sözcüsü Şahin Yaşlık, “Başkan Kaplan, basın açıklamasında, ‘Ben oraya gideceğim, kilidini değiştireceğim ve onları dışarıya atacağım’ gibi bir açıklaması vardı. Üzüldük, kendisi gelmedi. Biz bunları Fatma Kaplan Hürriyet’ten bekliyorduk, çünkü kendisinin temsil ettiği zihniyet ne zaman iktidara gelmişse dinle, Kur-an ile başörtüsüyle ve İslami STK’lar ile uğraşmıştır. Şaşırmadık buna, biz kendisinin buraya gelip PKK ya da DHKP-C ile uğraşmasını beklemiyorduk. İslami STK’lar ile uğraşmasını bekliyorduk. Bu işin bu kadar kolay olmadığını kendisine ispatladık. Buraya hukuksuz bir şekilde geldiler, ellerinde herhangi bir tebligat yok. İzmit Belediyesi ile yapılan 10 yıllık bir protokol var. Bu protokolü hiçe sayıp ben, burayı boşaltmanızı istiyorum’ demesi bu kadar kolay değil. Geldiler, gördüler. Binayı terk etmemeleri halinde bizim hukuksal sürece gideceğimizi söyledik. Onlar da terk edip gittiler. Bundan sonraki süreçte tüm arkadaşlarımızı direnişe çağırıyoruz. Madem kendisi STK’lara savaş açmıştır, biz de bu savaşı hukuk çerçevesinde yapacağımızı buradan beyan etmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:28
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