0553 313 94 23

STK’lardan Başkan Yavaş’a ziyaretler devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)ziyaretleri devam ediyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:28
STK’lardan Başkan Yavaş’a ziyaretler devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK)ziyaretleri devam ediyor.


Başkentteki Devlet Kurumları, Bakanlıklarda görevli üst düzey bürokratlar, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler gibi toplumun farklı kesimlerinden oluşan "Yankı Dostluk Platformu", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.



“Hesap verilebilir belediyecilik anlayışını benimsedik"


Başkan Yavaş, platformun Onursal Başkanı ve eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ile Yankı Dostluk Platformu Başkanı Yavuz Kaya’nın da aralarında bulunduğu heyetle Başkent ve Başkente dair projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Kent yönetiminde şeffaflığın önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, “Bizler hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını destekliyoruz. Tek başına hiçbir kararın alınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Projelerimizi hayata geçirirken sizlere danışarak gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.


Yankı Dostluk Platform Başkanı Yavuz Kaya, “Yankı bir yayın olmanın yanı sıra dostları buluşturan, dostluk kapıları oluşturan misyonuna devam etmektedir. Devletimizin başkentinde dostluğun temsilcileri olmaya gayret etmekteyiz. Siyasetin birbirini yok etme savaşını bırakıp dost olma yarışına girmesini arzu etmekte ve özellikle bu konuda kendimize üstümüze düşeni yapmakta gayret etmekteyiz. Umuyorum bundan sonra sık sık beraber olacağız. Ankara ve Türkiye hizmet bekliyor. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize’de kendiliğinden çöken köprünün yapımına başlandı
    1. Rize’de kendiliğinden çöken köprünün..
    2. Ekmeğini taştan çıkarıyor
    3. Basketbolda transfer
    4. Ani sıcaklık artışları kalp krizini..
    5. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in 15..
    6. HDP’den cami düşmanlığı
    7. Mezarlığın duvar çitlerini çaldılar
    8. Mamak Belediyesi her akşam çocuk..
    9. (Özel) Evi yanan Ünsal aile yardım..
    10. Kileci’den 15 Temmuz mesajı
    11. Josef De Souza kimdir nereli ve kaç..
    12. 32 yıllık bekçi emekli oldu
    13. Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık
    14. Altunkaya’dan 15 Temmuz mesajı
    15. "Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin..
    16. Selendi TSM’den yaz Kur’an kurslarında..
    17. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan..
    18. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan 15..
    19. Teslimatta 2.gün! S-400 parçası geliyor
    20. Garry Rodrigues kimdir nereli ve kaç..
    21. Bayburt Kehribarı piyasaya sürüldü
    22. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, 15..
    23. Şantaj çetesi tutuklandı
    24. Karısı tutuklandı, kendisi firarda
    25. Kemah MYO müdürlüğünde görev değişimi
    26. Ve 6284 delindi!
    27. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde 15..
    28. Garry Rodrigues, resmen Fenerbahçe’de
    29. AFAD’dan keçi kurtarma operasyonu
    30. Berge: “Bu millet 15 Temmuz’da tek..
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!