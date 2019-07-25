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STK’lardan Başhekim Özatik’e tebrik ve kutlama ziyareti

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
STK’lardan Başhekim Özatik’e tebrik ve kutlama ziyareti

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik’e kutlama teşekkür ziyaretinde bulundu.


Ziyarete Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Aslan, Türkiye Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul, Beyazay Derneği ve Kütahya Sivil Toplum KuruluşlarıBaşkanı Halil Bilgiç, Engelliler Derneği adına Hüseyin Ayyıldız, Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, Çöl-Yak Hastaları Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Beyazay Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Cura ve


Doç. Dr. Orhan Özatik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kütahya’mızın saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarının şahsıma yaptıkları ziyarete, güven ve teveccüherine ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm halkımıza en iyi hizmeti, güler yüzle sunmak bizim asli görevimizdir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
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