STK’lardan Almanya ve Avrupa’ya ortak FETÖ tepkisi: Dostsan FETÖ’ye terörist dersiniz

15 Temmuz Milli Birlik Programı adı altında düzenlenen ve 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner de hazır bulundu ve konuşmasında Alman hükümetine çağrıda bulundu.

Prim tanınmamalı

Öner, "Devletler ve toplumlar arasındaki iyi ilişkileri zehirlemek isteyen çevrelere karşılıklı olarak prim tanınmaması, ortak aklın ve bundan da önemlisi ahlaki yaklaşımın gereğidir" dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Başkanı Köksal Kuş da bir konuşma yaptı ve 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Daha ne yapsınlar!

KUŞ, Türk halkının bunu anladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla geriye dönmemek üzere sokaklara çıktığını söyledi. Almanya ve Avrupa ülkelerinin FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemelerine tepki gösteren Köksal Kuş, "251 canımızı aldılar, 2 binden fazla insanımızı sakat bıraktılar. TBMM'yi bombaladılar. Daha ne yapsınlar?" diye sordu.

Teröre prim vermeyin

UİD Başkanı Köksal Kuş, "Neden bu ülkeler FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımazlar? Bu ülkeler bizim dostumuzsa, bize yapacakları en iyi dostluk, FETÖ'yü terör örgütü olarak görmeleridir. Umarım Alman kamuoyu, Alman devleti bu terör örgütünün burada tekrar yeşermesine, taban bulmasına müsaade etmez" diye konuştu.

STK’lar katıldı

Etkinliğe, UİD'in yanı sıra ATİP, ASİP, EUBA, ATFF, AYFED ve Baden Württemberg Okul Aile Birlikleri gibi STK'ların başkan ve yöneticileri de katıldı. Etkinlik, 251 şehidin isminin UİD Baden Württemberg Bölge Sekreteri Burak Şahin tarafından okunması ve şehitlerin anısına 251 balon ve gül dağıtılmasıyla son buldu.