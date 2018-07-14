STK'lardan 15 Temmuz çağrısı

Sivil toplum kuruluşları (STK), vatandaşları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin yıl dönümünde düzenlenecek programlara katılmaya davet etti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların 15 Temmuz dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek anma etkinliklerine çağırdı.

İki yıl önce FETÖ'nün darbe girişimi sırasında halkın adeta destan yazarak iradesine ve demokrasiye sahip çıktığını belirten Akbulut, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara, havalimanlarına, olayların yaşandığı yerlere çıkarak tanklara, silahlara karşı gövdesini siper ederek dünyada benzeri olmayan şekilde darbe girişimini engellemiştir. Biz de 15 Temmuz destanının yıl dönümünde halkımızı anma etkinlikleri ve yürüyüşlerin olacağı alanlara demokrasi nöbetine davet ediyoruz."

ÖNDER'DEN 251 ŞEHİT İÇİN 251 HAFIZLI PROGRAM

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da 15 Temmuz'da dış güçlerin desteklediği FETÖ kalkışmasıyla milletin iradesine darbe vurulmak istendiğini dile getirdi.

Halkın darbecilere karşı verdiği mücadelenin önemine değinen Bekiroğlu, "Özellikle milletimizin toplu direnişi ve mutabakatı bu kalkışmayı engelledi. 15 Temmuz bu yönüyle milletimizin kendi iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğu önemli bir tarihi olay olarak kayıtlara geçti. Bu çerçevede biz ÖNDER ve bağlı 500'ü aşkın İHL mezun derneği olarak Türkiye'nin tüm illerinde ve çoğu ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenliyor ve düzenlenen etkinliklere de katılıyoruz. İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki ve diğer etkinlere katılacağız. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, ayrıca Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi ile özel bir program düzenlediklerini belirterek "Vatan Nöbeti Devam Ediyor" etkinliği kapsamında 81 ilden gelen 251 hafızın, 251 şehit için Kur'an-ı Kerim okuyup 100 bin hatmin duasını yapılacağını kaydetti.

İLİM YAYMA VAKFI DA MEYDANLARDA OLACAK

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise darbe girişiminin ikinci yılında meydanlarda olunacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin istikbali ve istikrarını yok etmeye yönelik hain FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen karanlık gecenin 2. sene-i devriyesinde büyük bir azim ve kararlılıkla vatanın birliği ve bütünlüğü için canını hiçe sayan, önce vatan diyen kahraman vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. İstikrarlı ve güçlü bir Türkiye için, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet için 15 Temmuz'da bizler anmaların olduğu meydanlarda olacağız. Tüm vatandaşlarımızı da meydanlarda olmaya davet ediyoruz."