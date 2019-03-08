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STK’lar Suriyeli kadınlar için sesini yükseltti

Sinop’ta Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Suriye’de mahkûm edilen ve işkence gören kadınların ve çocukların sesini duyurmak için protesto eylemi yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
STK’lar Suriyeli kadınlar için sesini yükseltti

Sinop’ta Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Suriye’de mahkûm edilen ve işkence gören kadınların ve çocukların sesini duyurmak için protesto eylemi yaptı.


İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan eylemde konuşan Memur-Sen Kadın Komisyon Başkanı Mümine Şahin, “Bugün 8 Mart 2019. Dünya Kadınlar Günü’nde bombaların altındaki Suriye dâhil 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki; mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkân yok.Vicdan Hareketi tüm çocuklar yaşasın diye; dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir” dedi.


Şahin devam ettiği konuşmasını; “Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak başlattığımız Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırına gitmiştik. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz.Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız!” şeklinde tamamlandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
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