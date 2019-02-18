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STK ve kamu temsilcileri Malatya’da bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi Malatya Sivil Toplum Günleri açılışı Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı’nın katılımıyla gerçekleşti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
STK ve kamu temsilcileri Malatya’da bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi Malatya Sivil Toplum Günleri açılışı Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı’nın katılımıyla gerçekleşti.



On altıncısı Malatya’da düzenlenen Sivil Toplum Günlerine Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Elazığ’dan yüze yakın kamu ve sivil toplum temsilcisi katıldı.


Malatya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Sayın Mustafa Özyaprak’ın konuşmalarıyla başlayan program, daha sonra Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İzzet Güven’in konuşmalarıyla devam etti. Daire Başkanı İzzet Güven yeni teşkilat yapısı ve projeye dair bilgiler verdi. Malatya Valiliği ev sahipliğinde hayata geçirilen toplantının açılışında konuşma yapan Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da sivil toplum ve kamu arasındaki iş birliği ve iletişimin önemine dikkat çekti.


Birincisi 9-10 Nisan tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen Sivil Toplum Günlerine Malatya’dan sonra 21-22 Şubat tarihlerinde Sivas’ta düzenlenecek toplantıyla devam edilecek.


Öte yandan Sivil Toplum Günlerinde kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği bir de panel düzenlendi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Gezer, Türkiye Kızılay Derneği Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Umut Yalçın ve Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çolak’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, söz konusu işbirliğinin önündeki engeller, bu engelleri aşmak için çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.


Programın ilk gününde katılımcılar atölye çalışmaları aracılığıyla STK’ların sorumlulukları ve yardım toplama, işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme, STK’ların sorunları ve ihtiyaçları ile kamu ve STK’lar arası iletişim ve diyalog konularında bölgelerine özel bir çalışma gerçekleştirdi ve biryol haritası ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:13
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