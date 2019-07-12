STK temsilcileri bir araya geldi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile toplantı düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile toplantı düzenlendi.

Bilecik Gençlik Merkezi’nde yapılan toplantıya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile STK temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda açıklama yapan İl Müdürü Yıldız, “Sivil toplum kuruluşları üyeleri ile işbirliğini arttırmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yaptığımız toplantıda bir araya geldik. Kendileriyle gerçekleştirilecek gençlik çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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