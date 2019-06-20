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Stilinizi bulmanız, yaşam kalitenizi artırıyor

3 kuşaktır tekstil sektöründe hizmet veren bir ailenin üyesi olan Toygar Köse, kişiye özel takım elbise tasarım ve üretimleriyle stil ve moda konusunda danışanlarına rehberlik ediyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Stilinizi bulmanız, yaşam kalitenizi artırıyor

3 kuşaktır tekstil sektöründe hizmet veren bir ailenin üyesi olan Toygar Köse, kişiye özel takım elbise tasarım ve üretimleriyle stil ve moda konusunda danışanlarına rehberlik ediyor.


20 yıllık klasik erkek giyim mağazacılık deneyiminin yanında, yurt dışında ve yurt içinde stil rehberliği eğitimi aldığını söyleyen Toygar Köse, işini büyük bir tutku ve aşkla yaptığını belirtti.


Stil Rehberi’nin danışanının, kimliğine, sosyal yaşantısına, iş hayatına ve de en önemlisi ruhuna uygun bir görünüme girmesini sağladığı bilgisini veren Köse, "Stili takım elbiseye uygun danışanlarım için takım elbise, ceket, pantolon, gömlek ve ilgili aksesuvarların üretimini ben yapıyorum. Kişiye özel hazırladığım koleksiyonun tasarımını ve kumaş kesimini stüdyomda yaparak üretime hazırlıyorum. Biz danışanımızı ayna ile barıştırırız. O saatten sonra zaten yönlendirmeye gerek kalmadan, saç tıraşından tutun, aksesuara kadar her alanda gerekli değişikliklere kendini açacaktır. Stilini bulunca özüne kavuşacak, öz güveni artacaktır. Stil rehberi, danışanının izin verdiği ölçüde kıyafetin yanı sıra saç tıraşından vücut diline, diksiyona ve hatta günlük hayatımızda kullandığımız tüm araç gereçlere kadar çok geniş bir alan ile ilgilenir" diye konuştu.


Atatürk’ün ülkemizde modernizmi ve şıklığı temsil eden en önemli neferlerden olduğunu da dile getiren Toygar Köse, "Dedem Abdullah Köse’den aldığım bayrağı, babam Ali Köse, UKİ’nin kurucusu Turan Sarıgülle ve çok kıymetli üstatların tuttuğu ışık ile yürümeye devam ediyorum. 20 yıllık mağazacılık deneyimi ve aldığım sektörel eğitimleri de üzerine koyarak, danışanlarıma Stil Rehberi olarak hizmet veriyorum" dedi.


Yaşamda ilk intibanın çok önemli olduğunu ve insanların dış görünüşlerine göre yargılandığını vurgulayan Toygar Köse, "Siz istediğiniz kadar donanımlı olun, girdiğiniz görüşmelerde, öncelikle kıyafetiniz ve duruşunuz üzerinden yargılanırsınız. Aynı zamanda kendinizi ifade etme konusunda sıkıntınız var ise 1-0 mağlup başlarsınız. Bu olumsuzlukların önüne geçmek isterseniz, stilinizi bulmanız gerekir. Stilinizi bulursanız kendiniz olursunuz. Sahip olduğunuz donanımı paylaşmak için bir enstrüman olarak kullandığınız beden diliniz ve kıyafetiniz karşı taraf için ilk intibayı oluşturur. İlk intibanız sunucağınız projeniz ile eşdeğerse işiniz çok kolay. Yormadan, yorulmadan hedefinize ulaşırsınız. Stiliniz işinizi temsil etsin, teslim etmesin" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:40
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