Stephanie Frappart kimdir, nereli kaç yaşında? Stephanie Frappart hangi maçlarda görev aldı?

Stephanie Frappart, 14 Aralık 1983 tarihinde Le Plessis-Bouchard-Fransa'da doğdu. Fransız futbol hakemi. 2009'dan beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde yer almakta. 14 Ağustos 2019'da Liverpool ve Chelsea arasındaki 2019 UEFA Süper Kupasının hakemi olarak görevlendirdiğinde büyük bir Avrupa kupası final maçına hakemlik yapan ilk kadın oldu.

Stephanie Frappart hangi maçları yönetti?

Frappart 2011'de Fransız (erkek) futbolunun üçüncü ligi olan Championnat Ulusal'da hakemlik yapmaya başladı. 2014'te Fransa'daki profesyonel (erkek) futbolu ikinci ligi olan Ligue 2'de hakemlik yapan ilk kadın oldu. Kanada'daki 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev aldı.

Frappart, 3 Aralık 2018'de Fransa'daki 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere atandı. Kupanın son 16 turunun sona ermesinin ardından turnuvanın geri kalanında devam edecek 11 hakemden biri olarak seçildi. Temmuz 2019'da Amerika Birleşik Devletleri ile Hollanda arasında oynanan turnuvanın finalini de yönetti.

Nisan 2019'da Ligue 1'de görev alacak ilk kadın hakem olarak açıklandı. İlk olarak 28 Nisan 2019'da SC Amiens ile RC Strasbourg arasındaki karşılaşma için görevlendirildi. 2 Ağustos 2019'da Frappart'ın 2019 UEFA Süper Kupası finalinin hakemi olarak atandı. Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'daki final maçıyla “büyük bir Avrupa kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem" oldu.

2 Aralık 2020'de Juventus ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hakemliğini yaparak Şampiyonlar liginde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Mart 2021'de Frappart, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı, Atletico Madrid ile Chelsea arasındaki rövanş maçını, yönetti. Yine aynı ay, Hollanda ve Letonya arasındaki resmi maçla FIFA Dünya Kupası elemelerinde görev yapan ilk kadın hakem oldu.