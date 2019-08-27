STEM öğretmen eğitimleri başladı

Türkiye’nin STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri hâline getirilmesi, kendine özgü ve uluslararası alanda rol model kabul edilebilecek STEM eğitim programının geliştirilmesi hedefiyle yola çıkan Mektebim Koleji, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kampüslerinde görev alan öğretmenleri müfredat geliştirme ve uygulamalar konusunda düzenlediği eğitimde bir araya getirdi. Proje kapsamında UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope ve beraberindeki heyet on gün sürecek eğitimler için Türkiye’ye geldi.

Millî Eğitim Bakanlığının K-12 eğitim müfredatına uygun şekilde düzenlenen STEM müfredatı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için düzenlenen eğitim programına 200’e yakın öğretmen katıldı. Türkiye’nin ilk olarak bölgesinde, daha sonra dünyada STEM eğitiminin önde gelen ülkeleri arasına girmesi ve Birleşmiş Milletler IBE-UNESCO En İyi Uygulama Merkezi olması için yürüttüğü program ile UNESCO Eğitim Komitesini ve öğretmenleri bir araya getiren Mektebim Koleji, proje ile teknolojik dönüşümün temelini oluşturan STEM konusunda entelektüel, teknik ve uygulama alanlarında liderlik yapmayı amaçlıyor.

Bakan Selçuk’a bilgi verdi

UNESCO-IBE Direktörü Dr. Mmantsetse Marope, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak ve beraberindeki heyet devam eden öğretmen eğitimleri ve müfredat hazırlıkları konusunda bilgi aktarmak için Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti. Dünyada ve Türkiye’deki STEM eğitimi konusunda son gelişmeleri ve düşüncelerini paylaşan Dr. Marope, müfredat hazırlığı konusunda geldikleri aşamayı anlatarak Türkiye’de bulunan heyet ve öğretmen eğitim programının ayrıntılarını paylaştı.