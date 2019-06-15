Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısında bulundu. Steinmeier, başkent Berlin'de Türklerin de yoğun yaşadığı Wedding semtinde Wilhelm-Hauf İlkokulunda "Açık Toplum Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada semt sakinleriyle sohbet eden Steinmeier, Türk tiyatro grubunun gösterisini izledi. Steinmeier gösterinin ardından yaptığı konuşmada, sadece sosyal medya üzerinden değil insanların karşılıklı konuşarak birbirini tanıması gerektiğini belirterek, "Tekrar birbirimizle konuşmayı öğrenmemiz lazım." ifadesini kullandı. Ön yargılardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır." dedi. Steinmeier, kentlerdeki kira artışları ve eğitim sorunlarına da değinerek, bu sorunlara birlikte ortak çözümler üretilebileceğini sözlerine ekledi.

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