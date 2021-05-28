Steinmeier yeniden aday!

Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde yeniden aday olacağını şimdiden ilan etti. 5 yıllık birinci dönem görev süresi gelecek yıl şubat ayında dolacak olan Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı olarak ikinci bir dönem için aday olmak istiyorum. Ülkemizin geleceğine refakat etmek istiyorum” dedi. Steinmeier, korona krizinin ülkede derin yaralara, acılara ve üzüntülere yol açtığının altını çizerek, “Bu yaraların sarılmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak, yardım etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

‘Cumhurbaşkanı köprüler kurabilir’

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Almanya bugün bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Pandeminin bizi toplum olarak bölmesini istemiyorum. Son 15 ay içinde ne kadar da yaralayıcı olduğunu anladık. Bu dönemde başkalarının bize, bizim de başkalarına ihtiyacımız olduğunu daha iyi anladık. Geleceğimizi bu tecrübeler üzerine kurmalıyız. Cumhurbaşkanı’nın politikaya yön vermediğinin bilincindeyim. Ama Cumhurbaşkanı köprüler kurabilir. Toplumdaki gruplar arasında köprüler, komşularımız arasında ve dünyadaki partnerlerimiz arasında köprüler. Cumhurbaşkanlığını her gün bir onur, sevinç ve büyük bir meydan okuma olarak algılıyorum. Bana güven duyulmasını istiyorum” dedi. Şu anda 65 yaşında olan Frank-Walter Steinmeier, 12 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildi. 19 Mart 2017’de de görevi eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’tan devraldı.