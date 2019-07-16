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Steinmeier ve Merkel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i tebrik etti

16 Temmuz 2019 Salı 23:50
Steinmeier ve Merkel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i tebrik etti

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Başbakan Angela Merkel, Ursula von der Leyen'i Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı olması dolayısıyla tebrik etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP), AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamasının ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Avrupa'nın birleşmesinin öneminin sıkça sorgulandığı zor bir zamanda görev alan von der Leyen'i kutladı.

Steinmeier, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığı döneminde muhtemelen İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının tamamlanacağına işaret ederek, ''İklim politikası, göçle nasıl başa çıkılacağı, uluslararası rekabet gücü ve dijitalleşmenin dönüşümü gibi gelecekle ilgili önemli konulara Avrupa güçlü cevaplar aramalı ve birlikte hareket etmelidir. Bunun için AB kurumları ve AB üye devletleri ile iş birliğine güvenilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Alman Cumhurbaşkanı, açıklamasında, von der Leyen’in kaybolan güveni ve birliği yeniden tesis edebileceğine inandığını vurguladı.

Başbakan Angela Merkel de yaptığı yazılı açıklamada, 50 yıldan uzun bir zaman sonra tekrar bir Alman'ın AB Komisyonu Başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, von der Leyen'i tebrik etti.

Von der Leyen'in AB'nin karşılaştığı zorluklarla büyük bir titizlikle mücadele edeceğine olan inancının tam olduğunu kaydeden Merkel, yeni AB Komisyonu Başkanı'nın bugün AP'deki konuşmasında bunu çok net bir şekilde ifade ettiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 23:50
  1. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
  2. Almanya
  3. tebrik

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