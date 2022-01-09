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Kadın - Aile Steak Tartar nedir? Steak Tartar tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Steak Tartar nedir? Steak Tartar tarifi nasıl yapılır?

Biftek tartar, çiğ kıyma veya atıştırmalıktan yapılan bir et yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 21:47:00 - 2022-01-09 21:51:04
Steak Tartar nedir? Steak Tartar tarifi nasıl yapılır?

Steak tartar nedir?

Steak Tartar, çiğ öğütülmüş (kıyılmış) sığır etiveya at etinden yapılan bir et yemeğidir. Genellikle yemek servisinde soğan, kapari, biber, Worcestershire sosu kullanılır. Ayrıca çoğunlukla Steak Tartar, yemeğin üzerine çiğ yumurta sarısı ilave edilerek servis edilir .

Steak tartar malzemeleri nelerdir?

  • 200 gr satır dana kıyma
  • 1 bıldırcın yumurtası
  • 1 yemek kaşığı acı hardal
  • 1 yemek kaşığı kapari
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 2 arpacık soğan
  • 1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Steak tartar nasıl yapılır? 

İlk önce soğan ve maydanozları ince ince kıyıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz. Ardından başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğuruyoruz. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyoruz. Et kıvama geldiğinde elimizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştiriyoruz. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına diziyoruz. Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.

 

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