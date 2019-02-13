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"Statüko en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur etmektedir"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:- "Statüko en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur etmektedir. Daha uzun vadede Kıbrıslı Rumların da yararına olmayacaktır"- "1974 sonrası oluşan koşullar, Kıbrıs'ta iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümü en gerçekçi çözüm modeli olarak ortaya çıkarmıştır"- "Kıbrıs Rum liderliğinin yalpalamaları, önce kabul ettiklerinden geri adım atması, siyasi eşitliğin temel parametrelerini inkara yönelmesi çözüm yönünde en ciddi engel durumundadır"

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:10
"Statüko en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur etmektedir"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'taki statükonun, Kıbrıslı Türkleri, uluslararası hukukun dışında bıraktığını vurgulayarak, "Statüko en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta sorun devam ettiği sürece çözüm arayışlarının da devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs'taki statükonun, Kıbrıslı Türkleri uluslararası hukukun dışında bıraktığını vurgulayan Akıncı, "Kıbrıslı Türk varlığı ve kimliği yıllar geçtikçe erozyona uğramakta, kendi vatanında özne olamama riski ile yüz yüze kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Akıncı, bu durumun böylece sürüp gidemeyeceğini belirterek, "Statüko en çok Kıbrıslı Türkleri mağdur etmektedir. Daha uzun vadede Kıbrıslı Rumların da yararına olmayacaktır. 1974 sonrası oluşan koşullar, Kıbrıs’ta iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümü en gerçekçi çözüm modeli olarak ortaya çıkarmıştır. Kıbrıs Rum liderliğinin yalpalamaları, önce kabul ettiklerinden geri adım atması, siyasi eşitliğin temel parametrelerini inkara yönelmesi çözüm yönünde en ciddi engel durumundadır ancak bu olumsuz tavırları bertaraf etmenin yolu, haklı ve doğru tezimizden vazgeçmek değildir. Öncelikle kendi toplumumuz, diğer toplum ve uluslararası toplum önünde tutarlı çizgimizi sürdürmek durumundayız. Rum liderliğinin siyasi eşitlik karşıtı tavrını her platformda ortaya koyarak mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:10
  1. Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis
  2. kıbrıs sorunu
  3. KKTC
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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