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Starbucks'tan şaşırtan pipet yasağı!

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, 2020 yılına kadar tüm şubelerinde plastik pipet kullanımına son verecek.

10 Temmuz 2018 Salı 11:03
Starbucks'tan şaşırtan pipet yasağı!

Starbucks'tan yapılan açıklamada, şirket dünya genelinde 28 binden fazla şubesinde 2020'ye kadar plastik pipet kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

2020'YE KADAR 1 MİLYAR PİPETİN KULLANIMI AZALTILACAK

Uygulamanın ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada'nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda, daha sonra tüm ABD'de ve Avrupa'dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, 2020'ye kadar yılda 1 milyar pipetin kullanımının azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Starbucks CEO'su Kevin Kevin Johnson da şirketin attığı bu adımı ''önemli bir dönüm noktası'' olarak nitelendirdi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı gibi çevre kuruluşları ise ABD'li kahve devi Starbucks'ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:03
  1. Van
  2. Starbucks
  3. Kahve
  4. Yasak

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