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Star ve Kara’ya umut Amerika’da bulundu

Eskişehir ve Edirne’de tedavi imkânı olmadığı için yaşam mücadelesi veren Star ve Kara isimli sokak köpekleri, uzun uğraşlar sonucu yeniden sağlıklarına kavuşmaları umudu ile Amerika’ya gönderildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
Star ve Kara’ya umut Amerika’da bulundu

Eskişehir ve Edirne’de tedavi imkânı olmadığı için yaşam mücadelesi veren Star ve Kara isimli sokak köpekleri, uzun uğraşlar sonucu yeniden sağlıklarına kavuşmaları umudu ile Amerika’ya gönderildi.


Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan 2 köpek, Sohayko Derneği tarafından Amerika’ya gönderildi. Geçtiğimiz Şubat ayında Eskişehir’de yüzünde büyük bir kanser kitlesiyle bulunan Star isimli 12 yaşındaki sokak köpeğinin ve Edirne Babaeski’de alt çenesi tamamen parçalanmış, arka bacakları ve kaburgası kırılmış Kara isimli köpeğin Türkiye’de bütün tedavi imkânları arayışları olumsuzlukla sonuçlandı. Kara isimli köpeğin bacağı ameliyat edildi ancak çenedeki nekroz doku ve kopmuş kısımdan dolayı çene ameliyatı başarılı olamadı. Eskişehir’den tedaviye alınan Star isimli köpeğinin ise yüzündeki tümörün radyoterapi ve kemoterapi ile küçültülüp tedavi görebileceği belirtilirken ne yazık ki Türkiye’de radyoterapi imkanı da yoktu. Türkiye’deki veteriner hekimler Kara için yapay doku, Star için ise radyoterapi uygulanması gerektiğini ancak bu tedavilerin Türkiye’de mümkün olmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’ndan da bu iki köpek için Türkiye’de tedavi imkânı olmadığına dair rapor alındı.



Marc Chıng Türkiye’ye geldi


SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, yaşanan süreci anlattı. Yılmaz; “Bu iki köpeğimiz için tedavi arayışındayken Los Angeles’ta bulunan Animal Hope and Wellness Vakfı kurucusu Marc Ching bizimle iletişime geçerek bu köpekleri Amerika Birleşik Devletlerinde tedavi ettirebileceklerini ve daha sonra güvenilir yuvalara yuvalandıracaklarını belirtti. Bunun üzerine yaptığımız görüşmeler neticesinde bizim de karşı olduğumuz gibi Amerika’ya başka ülkelerden sağlıklı köpeklerin gelmesine karşı olduklarını öğrendik. Marc Ching geçtiğimiz pazar günü Türkiye’ye gelerek bu köpeklerle birlikte Amerika’ya geri döndü" dedi.



"Hasta köpekleri tedavi için çok zor gönderdik"


Başkan Yasin Yılmaz, bu köpeklerin tedavi amaçlı yurt dışına gönderilmelerine bürokrasi olarak çok sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Yılmaz Türkiye’den başka ülkelere sağlıklı köpekleri göndermek yaklaşık 15 dakikalık bir evrak işiyken hasta köpekleri tedavi amaçlı yurt dışına göndermek için belgeleri hazırlamak neredeyse 15 gün sürdüğünü belirterek, "Bu durumdaki hayvanların tedavi amaçlı yurt dışına gönderilmelerine Bakanlığımızın gerekli kolaylıkları bizim gibi derneklere sağlamasını temenni ediyoruz. Hasta köpeklerimizi Amerika’ya gönderen Marc Ching Çin’in Yulin eyaletinde Çinli kasaplar tarafından acımasızca öldürülen, canlı canlı kaynar kazanlarda haşlanan, henüz hayattayken pürmüzlerle yakılan köpekleri oraya gidip kasaplardan kurtararak Amerika’da yeni aileler bulan Animal Hope and Wellness Vakfı’nın kurucusudur. Bu köpeklerimize de yeni bir hayat sundukları için teşekkür ediyordur" ifadelerini kullandı.



Şu an köpekleri sahiplenmek isteyenler var


Öte yandan Başkan Yılmaz, Marc Ching’in paylaşım yaptığı hasta köpekleri, tedavilerinden sonra bazı Hollywood yıldızlarının ve bazı Amerikalıların sahiplenmek istediklerini bildirdiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
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