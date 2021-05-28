Star TV çalışanlarının Selo sevgisi kameralara yansıdı
Star TV kanalı çalışanlarının terör destekçisi HDP'li Selahattin Demirtaş ile cilveleştiği skandal görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda kanal çalışanlarının yayından sonra Demirtaş ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştığı görüldü.
Geçtiğimiz yıllarda Star TV'ye konuk olan HDP'li Selahattin Demirtaş ile kanal çalışanlarının program sonrasında çekilen kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
Star TV'de Nazlı Çelik'in sunduğu programa konuk olan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğraf çektirmek için sıraya giren kanal çalışanlarının skandal görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kandil'e giderek terör örgütü elebaşları ile pozlar verip açık açık devlete tehditler savuran ve hapis cezasına çarptırılan Demirtaş'a sevgi gösterisinde bulunan Star TV çalışanları, kravatlı terörist ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Demirtaş ile el sıkışıp gülümseyerek kol kola pozlar veren kanal çalışanlarının bu kepazeliği sosyal medyada tepkileri beraberinde getirdi.