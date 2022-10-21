Star Trek filmi (dizi) gerçek oluyor! Meta'dan yapay zeka atağı: Akıllı çeviri sistemi, dil bariyeri yok olacak

Hokkien dilini İngilizce'ye anlık olarak çevirebilen yapay zeka destekli teknolojisini tanıtıldı. Meta tarafından geliştirilen ve akıllı çeviri sistemi olarak adlandırılan teknoloji, akıllara Star Trek filminde yer alan Universal Translator (Evrensel Çevirmen) cihazını getirdi.Hokkien, Çin'de Fujian'ın güneydoğu kesiminde yaygın olarak konuşulduğu Minnan bölgesine özgü ve orijinli bir Güney Min dili olarak biliniyor. Çin, Tayvan, Malezya, Singapur ve Filipinler'de 45 milyondan fazla insan tarafından kullanılan Hokkien, standart bir yazılı sistemi olmayan sözlü diller arasında yer alıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bir Facebook gönderisinde dil çevirme teknolojisini tanıtan video paylaştı.Meta, yapay zeka destekli akıllı çeviri sistemi geliştirdiGeliştirilen projede, diğer yapay zeka destekli çeviri uygulamalarında da olduğu gibi NLP (natural language processing) tekniği kullanıldığı açıklandı. Metinlerin yapay zeka ile eğitildiği NLP yöntemi, ekstra cümle ve kelimeler ile desteklenerek daha iyi hale getirilebiliyor.

Hokkien dilini bilen profesyonel çevirmen sayısının azlığı ve İngilizce'ye çeviri yapılan çok az kayıtlı veri olması Hokkien'in yapay zeka uygulamalarındaki önemini artırıyor. Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Hokkien benzeri dillerin yapay zeka sayesinde günümüzde daha fazla kişiye ulaşması işten bile değil.Çinli araştırmacılar zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi Konu hakkında yapılan açıklamada, "Hokkien çeviri modeli hala devam eden bir çalışma olmasına ve bir seferde yalnızca bir tam cümleyi çevirebilmesine rağmen, diller arasında eşzamanlı çevirinin mümkün olduğu bir geleceğe doğru bir adımdır. Öncülük ettiğimiz teknikler, diğer birçok yazılı ve yazılı olmayan dile genişletilebilir." ifadeleri yer alıyor. Meta, dil bariyeri sorununu ortadan kaldırabilmek için yapay zeka uygulamasını eğitirken İngilizce ve Hokkien arasında bir aracı olarak yazılı Mandarin kullandı. Meta araştırmacısı Juan Pino, "Ekibimiz önce İngilizce veya Hokkien konuşmasını Mandarin metnine çevirdi, ardından Hokkien veya İngilizce'ye çevirdi – hem insan ek açıklamalarıyla hem de otomatik olarak. Daha sonra, AI modelini eğitmek için kullanılan verilere eşleştirilmiş cümleler eklediler." dedi.



Şirket ayrıca çevirileri kontrol etmek için Hokkien konuşmacılarıyla çalıştıklarının altını çizdi. Bununla birlikte Meta tarafondan geliştirilen modeller, veriler ve araştırmalar diğer araştırmacıların kullanması için açık kaynaklı olarak paylaşıldı.

Star Trek neyi anlatıyor?

(Star Trek: The Next Generation) Uzay Yolu: Yeni Nesil yaklaşık olarak Orijinal Seri'den bir yüzyıl sonra geçmekte, gene Atılgan adında fakat daha yeni ve gelişmiş (Atılgan-D) yeni bir yıldız gemisi içermekte ve Kaptan Jean Luc Picard'ın (Patrick Stewart) emri altındaki yeni bir mürettebatın maceralarını anlatmaktadır. Star Trek serisi yeni Star Trek: Prodigy

Dizinin prömiyeri 28 Ekim 2021'de yapıldı.

Star Trek serisi hangi sırayla izlenmeli?

Star Trek serisi izleme Sırası..

Uzay Yolu.

Uzay Yolu: Eve Dönüş

Uzay Yolu: Keşfedilmemiş Ülke.

Star Trek: Hanın Gazabı

Uzay Yolu: Son Sınır.

Uzay Yolu: Spock'ı Ararken.

Uzay Yolu: İlk Temas.

Uzay Yolu: Yeni Nesil.

Star Trek Filmleri

Uzay Yolu I: Sinema Filmi.

Uzay Yolu II: Han'ın Gazabı

Uzay Yolu III: Spock'ı Ararken.

Uzay Yolu IV: Eve Dönüş

Uzay Yolu V: Son Sınır.

Uzay Yolu VI: Keşfedilmemiş Ülke.

Star Trek son filmi hangisi?

Star Trek Sonsuzluk, Bilinmeze Doğru: Star Trek fiminin devam filmi ve Star Trek film serisinin 13. filmi olan 2016 yapımı Amerikan bilimkurgu ve aksiyon filmi. Film Justin Lin tarafından yönetildi ve senaryosu Simon Pegg, Doug Jung, Roberto Orci, John D

Chris Pine’ın Kaptan Kikr’ü canlandırdığı ünlü bilim kurgu serisi Star Trek’in dördüncü filmi, yapım şirketi tarafından yeniden rafa kaldırıldı.

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