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Standardizasyon teknik altyapısı yenileniyor

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansman sağladığı Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin açılışı Ankara’da düzenlenen toplantıyla yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:28
Standardizasyon teknik altyapısı yenileniyor

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansman sağladığı Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin açılışı Ankara’da düzenlenen toplantıyla yapıldı.


AB Türkiye Delegasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Türk Standardları Enstitüsü’nün iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin açılış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Müsteşarı Gabriel Munuera Vinals’in katılımıyla yapıldı.


Türk Standardları Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki standardizasyon sisteminin iyileştirilmesi ve standardizasyon faaliyetleri konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılmasını hedefleyen proje 30 ay sürecek ve toplam 2.2 milyon avro bütçeye sahip olacak.



Uluslararası katılım sanayiye ve standartlara güç verecek


Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede toplantıda yaptığı konuşmada, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı bir süreçten geçildiğine işaret etti. Standartların küresel ticarette büyük önem taşıdığını ve ticaretin ortak dili olduğunu belirten Büyükdede, küresel rekabette standardizasyon faaliyetlerine katılımın önemli olduğunu söyledi.


Büyükdede, standardizasyon faaliyetlerini aktif takip etmeyen ülkelerin, piyasa şartlarındaki rekabette yerini büyük oranda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Gelişmiş ülkelerin ticarette bir adım önde olmasının nedeninin standartlara uyan değil bunları belirleyen konumda yer almaları olduğunu vurgulayan Büyükdede, "2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonominin içinde yer almayı planlayan Türkiye’nin standartlara uyan değil bu standartların hazırlanması aşamasında söz sahibi ülkelerden biri olması hızla önem kazanmaktadır" diye konuştu.


Dijital dönüşümün kendisini hissettirdiği bir ortamda standardizasyon faaliyetlerine katılımı ve takip etmeyi kolaylaştıracak altyapı oluşturmanın ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Büyükdede, söz konusu altyapıyla paydaşların birbirleriyle müzakeresinin ve verilere rahat ulaşılabilmesinin sağlanacağını, bakanlık olarak projenin hem destekçisi hem de takipçisi olacaklarını belirtti.


Büyükdede, konuşmasında şunları kaydetti:


"Ülke görüşümüzün Uluslararası Teknik Komite masalarında müzakere edilmek üzere toplantılara katılım sağlanması elzem. Bu amaçla aynı Ar-Ge faaliyetlerine verilen destek gibi Ar-Ge sonucu ticarileşmenin yolu olan standardizasyona da destek verilmesi değerlendirilecek. Uluslararası toplantılara ülkemiz adına katılan sanayicimizin, KOBİ’lerin ulaşım ve konaklama giderlerine dair bir teşviki değerlendirmeye alacağız. Bakanlık olarak üretimi, Ticaret Bakanlığı ile ihracatı ve ekonomiyi ön planda tutan çalışmaları ülkemizin diğer organlarıyla yürütmekteyiz."



"Hedef pazarlara girebilmenin anahtarı standardizasyon"


Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de ticaretin birinci şartı olan standartların hayatın her alanını kapsadığını söyledi.


Şahin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporlarına göre dünya ticaretinin yüzde 80’inden fazlasının doğrudan standartlardan ve teknik düzenlemelerden etkilendiğini bildirdi. Gelişmiş ülkelerin, standartların belirlenmesinde etkin rol alarak dünya ticaretini kendi lehlerine değiştirdiğini dile getiren Şahin, bu ülkelerin belirledikleri şartlarla gelişmekte olan ülkeleri oyun dışı bıraktığını ifade etti.


Türkiye gibi ekonomik büyümesini dünya ticaretinden daha fazla pay almaya dayandıran ülkelerin bu amaca ulaşabilmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında etkin bir güce kavuşması gerektiğine dikkati çeken Şahin, hedef pazarlara engelsiz girilebilmenin anahtarının standardizasyon ve uygunluk değerlendirmede olduğunu vurguladı.


Projeyle birlikte standardizasyon süreçlerinin bilişim altyapısını yenilemek istediklerini dile getiren Şahin, bu sayede taslak standartlara görüş verirken kullanılan programın değiştirileceğini ve bundan böyle müzakerelerin dijital ortamdan yürütülmesinin mümkün hale geleceğini söyledi.



Türkiye ve Avrupa Birliği standardizasyon süreçleri uyumlu hale gelecek


Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Müsteşarı Gabriel Munuera Vinals ise yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin büyüklüğüne değinerek, projenin Avrupa Birliği ve Türkiye standardizasyon süreçlerinin uyumlu hale getirilmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.


Bu bağlamda Türk Standardları Enstitüsü’nün teknolojik gelişime ve dijital dönüşüme liderlik ettiğini belirten Vinals, bu çalışmaların ticareti kolaylaştıracağını ve işletmelerin küresel ve bölgesel rekabet ortamında önemli avantajlar elde edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:28
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