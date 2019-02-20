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‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’ açılış toplantısı düzenlendi

Üretim ve iş süreçlerinin hızlı adımlarla dijitalleştiği dünyada yaşanan dönüşümün bir parçası olmak adına ’Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’ açılış toplantısı gerçekleştirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’ açılış toplantısı düzenlendi

Üretim ve iş süreçlerinin hızlı adımlarla dijitalleştiği dünyada yaşanan dönüşümün bir parçası olmak adına ’Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’ açılış toplantısı gerçekleştirildi.


‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’ açılış toplantısı Grand Ankara Otel’de gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilecek olan proje Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulamaya başlandı. Proje kapsamında, standardizasyon çalışmalarına çağdaş ve profesyonel bir yaklaşım getirilerek yeni bir sistemin kurulması hedefleniyor. Türkiye’deki standardizasyon sistemini ülke geneline yayarak etkinliğinin iyileştirilmesi ve kamuoyu bilinci oluşturulması amaçlanıyor.


Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda dünyadaki ilk 10 ekonomisinin içinde yer alması gerektiğini söyleyen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Böylesine hızlı yaşanmakta olan bir dönem rekabet ortamını ve inovasyon çalışmalarını etkin bir şekilde takip etmeyi önemli hale getirmektedir. Bu rekabet ve inovasyon çalışmalarını tüm ülkeler ile beraber takip etmenin en önemli yollarından biri de şüphesiz standardizasyondur. Bu açıdan bakıldığında standartlar küresel ticarette büyük önem taşımaktadır ve ticaretin ortak dili olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi


Projede TSE’nin yüklendiği görevlerden bahseden TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Standartları belirleyen bir ülke olmak istiyorsak hem ayna komite sayımızı ve bu komitelerdeki üye sayısını hem de uluslararası komitelerdeki temsil oranımızı arttırmalıyız. İşte tam da bu hedef doğrultusunda, TSE olarak yeni bir adım atmış bulunuyoruz. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Enstitümüzün iş birliğinde, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye’den katılımı arttırmak amacıyla bilişim alt yapısını iyileştirmek ve farkındalığı artırmak projesini çalıştık. Bu adım için yaklaşık 2,2 milyon Euro bütçeli ve 30 ay süreli ‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması’ projesini başlattık. Yoğun bir hazırlık süreci sonrasında yüklenici ile sözleşmenin imzalanması ile fiilen başlayan bu projemiz tüm bileşenleri ile ülkemizde standardizasyona katılımı sağlamak hedefine güdümlüdür" şeklinde konuştu.


Türkiye’nin ihracatta Avrupa genelinde önemli bir pay üstlendiğini ifade eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Gabriel Munuera Vinals, "Son zamanlarda Türkiye’nin göstermiş olduğu performansla AB’nin çalışmalarına uyum sağmakta. Özellikle otomobil sektöründe Bursa’da üretilen yedek parçalar Avrupa’ya ihraç ediliyor. Türkiye, Avrupa’ya en fazla ihraç eden ülkeler arasında 5. sırada. TSE gibi birçok kurum ve kuruluş bu konuda önemli bir misyon oluşturmakta. Dijital formasyonlardan hayatımızın her alanında etkileniyoruz. Akıllı uygulamaların gelişmesi hayatımızı kolaylaştırıyor. AB, farkındalığı artırmaya devam edecektir. TSE ile çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek ve yazılım geliştirmelerimiz olacaktır" ifadelerinde bulundu.


Düzenlenen açılış toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AB Türkiye Delegasyonu, Elçi Müsteşarı Gabriel Munuera Vinals, TSE Başkanı Adem Şahin katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:33
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