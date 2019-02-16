Standard Profil’den servis şoförlerine güvenli sürüş eğitimi

Standard Profil Grubu, Düzce’de son dönemde yaşanan ve servis minibüslerinin dahil olduğu ölümlü trafik kazalarının ardından benzer felaketlerin yaşanmaması için adım attı. Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapan Standard Profil, Düzce fabrikasına hizmet veren şoförlere “Servis Araçlarının Güvenli Kullanımı” eğitim verdi.

Dünya çapındaki otomotiv markalarına sızdırmazlık üretimi yapan Standard Profil Grubu, can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan ve işçileri taşıyan servis minibüslerinin sebebiyet verdiği kazaların Düzce’de son günlerde sıkça yaşanması üzerine harekete geçti. Kazaların meydana gelmesinde ve önüne geçilmesinde şoförlerin rolüne ve alacakların önlemlere dikkat çekmek isteyen Standard Profil, bu amaçla Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğinde “Servis Araçlarının Güvenli Kullanımı” eğitimini gerçekleştirdi.

Güvenli sürüş konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan girişim ile Standard Profil Düzce Fabrikası’na hizmet veren servis firması şoförlerine, fabrika şoförlerine ve idari işler destek görevlilerine trafik eğitimi verildi. Düzce Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru tarafından verilen ve 1 saat süren eğitimde şoförlere; güvenli araç kullanma, takip mesafelerine uyma ve yolcu indirme bindirme anında dikkat edilmesi gerekenler gibi çeşitli alanlarda uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Düzce Valisi’nin de kazaların önlenmesi için duruma el koyması ve tüm servis araçlarının denetlemesini öngören talimatının ardından hayata geçirilen eğitimler ile güvenli sürüş konusunda daha çok farkındalık yaratılması ve şoförlerin desteği ile gelecekte meydana gelebilecek benzer kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.