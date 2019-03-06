Stalin'e ölüm yıl dönümünde protesto: Cehennemde yan!

Ölümünün 66'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende komünist diktatör Josef Stalin, bir kişi tarafından protesto edildi.

5 Mart 1953'te hayata gözlerini yuman ve Rusya'nın eli kanlı diktatörleri arasında yer alan Stalin için Moskova'da, dün bir anma töreni gerçekleşti.

Etkinlikte beklenmedik protesto

Bu anma töreni sırasında ise 500'e yakın komünist parti temsilcisi, düzenlenen etkinliğe katıldı. Ancak bu etkinlik sırasında, hiç beklenmedik bir an yaşandı.

"Cehennemde yan"

Bu etkinlikte bir kişi, Stalin'i protesto etti. Protestocu, "Cehennemde yan! Birçok kadın ve çocuğun celladı!" diye bağırdı. Olayın hemen ardından ise Rus polisi, protestocuyu karga tulumba susturarak gözaltına aldı.

10 yıl Rusya'yı yönetti

Rus sosyalist devrimci Lenin, henüz ölüm döşeğindeyken 1943 yılında göreve gelen Stalin, 10 yıl Rusya'yı yönetti. Gürcü asıllı Stalin, SSCB’de (Sovyetler Birliği) komünizmin yerleşmesi için her şeyi yaptı.