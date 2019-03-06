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Stalin'e ölüm yıl dönümünde protesto: Cehennemde yan!

Eli kanlı komünist diktatör Josef Stalin, ölümünün 66'ncı yıl dönümü nedeniyle Rusya'da düzenlenen törende bir kişi tarafından protesto edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:28

Ölümünün 66'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende komünist diktatör Josef Stalin, bir kişi tarafından protesto edildi.

5 Mart 1953'te hayata gözlerini yuman ve Rusya'nın eli kanlı diktatörleri arasında yer alan Stalin için Moskova'da, dün bir anma töreni gerçekleşti.

Etkinlikte beklenmedik protesto

Bu anma töreni sırasında ise 500'e yakın komünist parti temsilcisi, düzenlenen etkinliğe katıldı. Ancak bu etkinlik sırasında, hiç beklenmedik bir an yaşandı.

"Cehennemde yan"

Bu etkinlikte bir kişi, Stalin'i protesto etti. Protestocu, "Cehennemde yan! Birçok kadın ve çocuğun celladı!" diye bağırdı. Olayın hemen ardından ise Rus polisi, protestocuyu karga tulumba susturarak gözaltına aldı.

10 yıl Rusya'yı yönetti

Rus sosyalist devrimci Lenin, henüz ölüm döşeğindeyken 1943 yılında göreve gelen Stalin, 10 yıl Rusya'yı yönetti. Gürcü asıllı Stalin, SSCB’de (Sovyetler Birliği) komünizmin yerleşmesi için her şeyi yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:28
  1. Josef Stalin
  2. Moskova
  3. protesto

YORUM YAZ

  • YusufYusuf43 dk önce
    Haber yanlış yapılmış,acilen düzeltilsin.Stalin 1924 te Sovyetlerin başına geçti.Otuz yıldan fazla yönetti.
  • Tuncay KarataşTuncay Karataş45 dk önce
    10 yıl Rusya'yı yönettiRus sosyalist devrimci Lenin, henüz ölüm döşeğindeyken 1943 yılında göreve gelen Stalin, 10 yıl Rusya'yı yönetti. Gürcü asıllı Stalin, SSCB’de (Sovyetler Birliği) komünizmin yerleşmesi için her şeyi yaptı.-----> cümle tarihler tamamen yanlış kim yapıyor editorlugu ????

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