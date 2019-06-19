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Stajyer avukatlar, kupalarını törenle aldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Akdeniz Bölge İkincisi olan Mersin Barosu stajyer avukatlarına, kupaları düzenlenen törenle verildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
Stajyer avukatlar, kupalarını törenle aldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ilk aşaması olan bölge elemelerinde finale kalarak Akdeniz Bölge İkincisi olan Mersin Barosu stajyer avukatlarına, kupaları düzenlenen törenle verildi.


Yarışmada Mersin’i başarıyla temsil eden stajyer avukatlar için Mersin Baro Odası’nda kupa töreni düzenlendi. Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatların katılımıyla gerçekleştirilen törende, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatlar Mehmet Bay, Mehmet Babaoğlu, Burcu Bozkurt, Cansu Menteşe, Tolga Ünlü ve takım çalıştırıcısı Av. Sahra Düzgün Tucel’e kupalarını takdim etti.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, törende yaptığı konuşmasında, Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ilk aşaması olan bölge elemelerinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 54 barodan stajyer avukatların yarıştığını söyledi. Yeşilboğaz, “Yarışmada finale kalarak Akdeniz Bölge İkincisi olan meslektaşlarımızın baromuza kupa kazandırmış olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yarışmanın, staj döneminde tecrübe kazanmaya ve barolar arası işbirliğinin gelişmesine önemli ölçüde vesile olduğunu düşünüyorum. Baromuzu güzel bir şekilde temsil eden meslektaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.


Stajyer avukatlar ise Yeşilboğaz’a ve Yönetim Kuruluna, desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, “Ayrıca, bilgi ve donanımıyla bizleri yarışmaya hazırlayan, diğer takımlar arasında fark oluşturmamızı, finale çıkmamızı sağlayan, kendi haklarımızı ve müvekkilimizin haklarını nasıl koruyacağımızı bizlere öğreten takım çalıştırıcımız Av. Sahra Düzgün Tucel’e teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:26
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