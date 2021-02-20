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Gündem Staj seferberliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği ne zaman?
Gündem

Staj seferberliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği ne zaman?

Binlerce üniversite öğrencisi için Cumhurbaşkanlığı tarafından staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin staj bulma imkanı olmuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan staj programı sayesinde binlerce üniversite öğrencisi stajlarını yapabilecek. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor. Peki, Staj seferberliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:55:00 - 2021-02-20 21:56:05
Staj seferberliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği ne zaman?

Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak için staj seferberliği başlatıldı. Üniversite öğrencileri için staj programı hazırlandı. Hazırlanan staj programı için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı, 2021 yılında Staj seferberliği başlatma kararı aldı. 50 bin öğrencinin staj yapmasını sağlamak için staj programı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı’nın hazırladığı staj programı için başvuruların ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, Staj seferberliği nedir? Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Staj seferberliği başvuru işlemler 22 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak.

Staj seferberliğine kimler başvuru yapabilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle staj imkanları kısıtlı olmakta. Örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Kaydolmak isteyen öğrenciler söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferbirliği programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi internet adresinden takip etmesi gerekiyor.

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