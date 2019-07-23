Staj gören öğrencilerle toplantı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi’nde staj gören üniversite öğrencileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Hasan Arınan hazır bulundu. Toplantıya stajyer öğrencilerle tanışarak başlayan Başkan Cemal Akın daha sonra yaptığı konuşmada ,” Burada yapacağınız staj ile bugüne kadar öğrendiklerinizi uygulamaya dökme, pratik yapma ve tecrübe etme imkanı bulacaksınız. Buda mesleki hayatınız için büyük önem arz etmektedir. Bende 1981 yılında, Eyüp Belediyesi’nde staj yapmıştım. Bu staj bana gerçekten çok şey katmıştır. Sizlere gerek belediyemizdeki çalışmalarınızda, gerekse bundan sonraki eğitim ve iş hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Toplantının ardından Başkan Cemal Akın, stajyer öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.