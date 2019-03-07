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Stadyumlara yeni spor liseleri kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Spor lisesi öğrencisi kendi alanıyla ilgili olmayan çok ders alıyor. Odaklanamıyor. Başka bir branşa da spora da odaklanamıyor. Bununla ilgili düzenlememiz bitti" - "Önümüzdeki öğretim yılı başlıyor. Hakemlik, tesis yöneticiliği, birinci kademe antrenörlük, ergonomi, engellilere spor eğitimi, rekreasyon gibi hayatta olan ama okulda olmayan birçok şey var. Bunların hepsini spor liseleriyle ilişkilendiriyoruz"- "Bu stadyumların içine spor lisesi açmakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çünkü hazır tesis var. Ders müfredatlarında birtakım değişiklikler oluyor ama tamamen öğrenci talebine uygun olarak. 'Ben eğer bu alanda sporcu olacaksam o zaman şurada daha çok derinleşmem lazım bana ergonomi öğretin' diyor. Bu anlamda değişiklikler var"

07 Mart 2019 Perşembe 11:04
Stadyumlara yeni spor liseleri kuruluyor

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, spor liseleriyle ilgili düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Spor lisesi öğrencisi kendi alanıyla ilgili olmayan çok ders alıyor. Odaklanamıyor. Başka bir branşa da spora da odaklanamıyor. Bununla ilgili düzenlememiz bitti." dedi.

Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk örnekleri açılan tasarım beceri atölyelerine ilişkin, derslere bakıldığında çocukların yüzde 90'a yakın bilişsel içeriklere muhatap olduklarını söyledi.

"Çocuğun düşünce yönü hakim ama duygu ve hareket yönü zayıf. Oysa bu üçü birlikte olduğunda çocuk doğal bir gelişim seyrediyor." diyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer çocuk yeterince hareket etmezse depresyon eğilimi artabilir. Duygusal eğitimi yeterince çalışılmazsa, kişilik gelişiminde problem olabilir. Özgüven sorunu olabilir. Bütün bunlar dengeli harmanlanırsa insan olarak çocuğa bütünsel yaklaşmış oluyoruz. Bir yönü, bir kolu çok büyüdü ama vücudunun geri kalanı cüce kaldı. Böyle bir yaklaşım istemiyoruz. Türkiye'nin sınav baskısı nedeniyle sadece a,b,c,d diye işaretlediğimiz içeriklerle karşılaşması çocuğun çocukluğunu çalmak, bundan vazgeçilmesi gerekiyor."

Bunun ancak iyi organize edilmiş atölyelerle yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Bu atölyeler, UNESCO'nun meslekler sınıflandırmasının ilkokula izdüşümü... Çocuk birinci sınıfta bir meslekle yüz yüze gelecek ve bu meslek kendisine uygun mu tecrübe edecek, deneyecek." diye konuştu.

- "Ders, atölyeyi, atölye dersi destekleyecek"

Atölye içerikleriyle dersler arasında bağlantıların olacağını kaydeden Selçuk, dersin atölyeyi, atölyenin dersi destekleyeceğini bildirdi.

Bu atölyelerde mevcut öğretmenlerden yaralanabileceklerini aktaran Selçuk, "İsteyen her öğretmenimize bir yan alan vereceğiz. Bunların hepsinin içerikleri hazır." dedi.

Atölyeler kapsamında bir öğrencinin basketbol kursunda aldığı eğitimi de dersten sayacaklarını açıklayan Selçuk, "Yoksa bizim çocuklarımız belli bir saatten sonra antrenman yapıp da olimpiyatlarda ya da şampiyonalarda sporcu yetişecek bir altyapıya sahip olamıyor. Hatta LGS yaklaştığında sporu ya da sanatı bırakıyor." diye konuştu.

- "Stadyumların içine spor lisesi"

Spor liselerinde bazı sınırlıkların olduğunu anlatan Selçuk şunları kaydetti:

"Sınırlıklardan kastım şu; spor lisesi öğrencisi kendi alanıyla ilgili olmayan çok ders alıyor. Odaklanamıyor. Başka bir branşa da spora da odaklanamıyor. Bununla ilgili düzenlememiz bitti. Önümüzdeki öğretim yılı başlıyor. Hakemlik, tesis yöneticiliği, birinci kademe antrenörlük, ergonomi, engellilere spor eğitimi, rekreasyon gibi hayatta olan ama okulda olmayan birçok şey var. Bunların hepsini spor liseleriyle ilişkilendiriyoruz. Bu stadyumların içine spor lisesi açmakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çünkü hazır tesis var. Ders müfredatlarında bir takım değişiklikler oluyor ama tamamen öğrenci talebine uygun olarak. 'Ben eğer bu alanda sporcu olacaksam o zaman şurada daha çok derinleşmem lazım bana ergonomi öğretin' diyor. Bu anlamda değişiklikler var. Mesela kalabalık yönetimi, kolay bir konu gibi görünüyor ama sporla uğraşan insanların bunun eğitimini alması gerekiyor."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:04
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. Tasarım Beceri atölyeleri

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