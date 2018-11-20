Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da hayata geçirilen "Gençlik ve Spor Akademisi" projesi kapsamında Kazım Karabekir Stadyumu'nda kurulan teknoloji atölyesinde dar gelirli öğrenciler ve Afgan gençler, kodlama ve robotik eğitimleri ile geleceğe hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yakutiye Gençlik Merkezi'nce 2 ay önce hayata geçirilen "Gençlik ve Spor Akademisi" projesi kapsamında Kazım Karabekir Stadyumu’nda dar gelirli öğrencilere ve Afgan gençlere futbol eğitimleri verildiği, öğrenciler ve gençlerin ayrıca stadyumda kurulan teknoloji atölyesinde de kodlama ve robotik öğrendiği belirtildi.

Koordinatörlüğünü gençlik lideri Muhammed Yaser Taşkesenlioğlu'nun yaptığı uygulamada futbol eğitimlerini ise Fetullah Demir ile Ebubekir Karaman'ın verdiği, eğitimlere ilgi ve katılımın yüksek olduğu vurgulandı.

Projeyle ayrıca sevgi evlerinde oluşturulacak gruplara birçok alanda hizmet verilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, kentteki 20 Afgan öğrencinin de sosyal uyum kazanmaları ve kişisel gelişimlerinin artırılması amacıyla söz konusu projeye dahil edildiği bildirildi.

Kentte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81 ilde başlattığı "Kitap Okuma Halkaları" projesinin yürütüldüğü de anlatılan açıklamada, bu projeye kentteki futbolcular ile Afgan öğrencilerin katıldığı bildirildi.

Söz konusu proje ile gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Akademisi projesi ile futbol sahasındaki soyunma odalarında ilk kez teknoloji atölyesi kurularak kodlama ve robotik eğitimlere başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Kod Adı 2023' projesiyle başlattığı kodlama eğitimlerini spor alanlarına taşıyarak bir ilk gerçekleştirilirken aynı zamanda 'Gençler nerede biz orada' diyerek ulaşılmadık genç, dokunulmadık gönül kalmaması hedefleniyor. Teknoloji atölyesinde ayrıca temel bilgisayar ile yazılım ve tasarım eğitimleri de veriliyor."

Bu proje kapsamında oluşturulan gruplarla her hafta çeşitli konularda söyleşiler yapıldığı belirtilen açıklamada, gençlere Kudüs ve Mescid-i Aksa ile İslam ve peygamberler tarihi hakkında bilgi verilerek bilinçli, değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

- Orta sahada kitap tahlili yapılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaser Taşkesenlioğlu, Kazım Karabekir Stadyumu'nun orta saha alanında kitap tahlili yaptıklarına ve değerler eğitimi verdiklerine işaret ederek "Futbol bir bakıma bizler için araç. Gençlerin de futbola ilgisi ve isteği fazla. Bizler de bu durumu farklı alanlara taşıyarak gençlerin birçok alanda donanımlı olmasını sağlamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirme peşindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da Gençlik ve Spor Akademisi projesine destek verdi.