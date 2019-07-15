Stadyumda korkutan yangın Adana’da, 5 Ocak Stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana’da, 5 Ocak Stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Stadyumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,stadyumun güney tarafında bulunan aydınlatma direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeye olayı bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını stadyuma sıçramadan söndürdü. Yangında aydınlatmak direğinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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