"STA imzalanmazsa İngiltere'deki moda endüstrimiz ağır darbe alır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği’ne devam etmesinin sektör için en ideal çözüm olacağını, aksi halde bu ülke ile Türkiye arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini belirterek, "STA imzalanmazsa 2 milyar dolarlık İngiltere pazarında moda endüstrimiz ağır darbe alır." dedi.

Gültepe, Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl "Geleceğe Sorumluluk" başlığı altında 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında, Türk moda endüstrisinin Brexit'e bakışına dikkati çekti.



İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği’nde kalması halinde sıfır gümrükle ihracata devam edebileceklerine işaret eden Gültepe, "Eğer beklentimiz gerçekleşmezse ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir STA imzalanması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz." diye konuştu.



Gültepe, İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği’ne devam etmesinin sektör için en ideal çözüm olacağını, aksi halde bu ülke ile Türkiye arasında en kısa zamanda STA imzalanması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 29 Mart’ta AB’den ayrılacağını hatırlatan Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere, Türk moda endüstrisi için çok önemli. Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız olan İngiltere’ye 2018’de 2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızı Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük vergisi ödemeden ATR belgesi ile yapıyoruz. Brexit sonrası sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkânımız kalmayacak. Dolayısıyla 2 milyar dolarlık pazarda rekabet gücümüz ağır darbe alacak. Biz İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği’nde kalacağını ümit ediyoruz. Eğer bu beklentimiz gerçekleşirse sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapmaya devam edebileceğiz."



Gültepe, Gümrük Birliği’nden de ayrılması halinde İngiltere ile ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir STA imzalanması gerektiğini vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği veriyoruz. STA imzalanmazsa 2 milyar dolarlık İngiltere pazarında moda endüstrimiz ağır darbe alır." şeklinde konuştu.





- "Türkiye'nin toplam cari açığının neredeyse yüzde 40'ı kadar cari fazla verdik"





Mustafa Gültepe, 2018'i 17,6 milyar dolarla kapattıklarını, yaklaşık 15,8 milyar dolar civarında cari fazla verdiklerini belirterek, Türkiye'nin toplam cari açığının neredeyse yüzde 40'ı kadar cari fazla veren bir sektör olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin gelişimine, yükselmesine ve ihracatına hep beraber katkı sunmaya devam edeceklerini bildiren Gültepe, hazır giyimin stratejik öneme sahip olduğunu, önlerinin açılması durumunda istihdam ve ihracatta yeni rekorlara imza atabileceklerini söyledi.

Gültepe, hazır giyim sektörünün katma değerli üretim ve net ihracat gelirinde olduğu gibi istihdamda da öncü olduğunu belirterek, ekim ayında üretimde 515 bin 600 kayıtlı çalışanla rekor kırdıklarını aktardı.





- "İthal ipliğe ek gümrük vergisi sektörde moralleri bozdu"





İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere pazarı ile ilgili belirsizlik sürerken sektörün en temel ham maddelerinden biri olan ithal ipliğe yüzde 5-8 ek gümrük vergisi getirilmesinin moralleri bozduğunu ifade ederek, başta AB olmak üzere önemli pazarlarda daralma yaşandığı bir süreçte alınan kararın zor şartlarda fiyat tutturmaya çalışan hazır giyim ihracatçılarının hareket kabiliyetini daha da azaltacağını söyledi.

Yurt dışından tedarik edilen iplik için uygulanan bu önlemin ithalatın azaldığı dönemde getirilmesini anlamakta zorlandıklarını belirten Gültepe, "Son 6 ayda iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25-50 düzeyinde düşüş var. Bu tabloya rağmen ithalatın artışında görmeye alıştığımız bir önlemle sektörün rekabet gücünün zayıflatılmasını son derece isabetsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Gültepe, hazır giyim sektörünün üretimde yüzde 80’in üzerinde yerlilikle çalıştığını, sınırlı miktardaki ithal ham maddeyi de katma değerli ürüne dönüştürerek ihraç ettiğini bildirdi.

İHKİB’in desteğiyle MGV tarafından 22’ncisi düzenlenecek Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, "Geleceğe Sorumluluk" başlığı altında teknoloji ve yapay zekanın insanlığa etkilerinin mercek altına alınacağını aktaran Gültepe, Türk moda endüstrisinin gelecek stratejilerini belirleyen bir kurum olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.









- Avrasya Ekonomi Zirvesi, 6-7 Şubat'ta yapılacak





MGV Başkanı Akkan Suver de Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, Türkiye ve Türk ihracat dünyası için bir prestij birlikteliği olarak kabul edildiğini, 6-7 Şubat'ta düzenleyecekleri zirveye, 2 cumhurbaşkanı ve bir başbakanın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde konuğun katılacağını bildirdi.

Suver, 2003’ten bu yana Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne verdiği destekten dolayı İHKİB'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Dijital ekonomiyi ve enerjiyi küresel boyutlarıyla ele alacağımız zirvede, 3 önemli iş birliği anlaşmasına imza atacağız. Bunlardan birincisi devlet düzeyinde Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ile olacak. Diğeri İtalya'nın Avrasya için Avrupa Enstitüsü ile, üçüncüsünü ise Romanya Levant Enstitüsü ile imzalayacağız. Biz Çin Halk Cumhuriyeti’nin öncülük ettiği Bir Kuşak-Bir Yol Projesi'ne de yakınlık duyuyoruz. Proje, tamamlandığında Pekin'den Londra'ya uzanan bir çizgide diyalog ve barış köprüleri oluşturacak. Türkiye, geleceğimizin önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz bu büyük projenin merkezinde yer alıyor."





