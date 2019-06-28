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St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu

28 Haziran 2019 Cuma 20:56
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

HATAY (AA) - Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel'in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler ve Dimitri Doğum ile ilçelerden gelen dini liderler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Yoğun katılımın olduğu ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:56
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