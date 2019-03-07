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ŞSM’nin açılışını Adalet Bakanı Gül yapacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi’nin (ŞSM) açılışını yapacak.

07 Mart 2019 Perşembe 15:16
ŞSM’nin açılışını Adalet Bakanı Gül yapacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Sanat Merkezi’nin (ŞSM) açılışını yapacak. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak açılışa herkesi davet etti.

 

Kısa süre önce yapımı tamamlanan ve merakla açılışı beklenen Şehitkamil Sanat Merkezi açılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılımıyla 9 Mart Cumartesi günü saat 14:00’da yapılacak açılışa herkesi davet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Toplam 5 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi, 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahiptir. Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Tüm hemşehrilerimin merakla beklediği Şehitkamil Sanat Merkezi’nin açılışını Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün katılımıyla yapacağız. Şehrimizin kültür ve sanat hayatına farklı bir renk katacak Şehitkamil Sanat Merkezi’nin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:16
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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