ŞSM’deki imza günü ve konsere yoğun ilgi

Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenen kitap tanıtımı ve imza gününün ardından gerçekleşen Yıldırım Bekçi konseri büyük ilgi gördü. Bestekar-Yazar Turhan Taşan’nın kaleme aldığı Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri isimli kitabın tanıtımı ve imza günün ardından düzenlenen konserde sahne alan sevilen sanatçı Yıldırım Bekçi, sevilen eserlerini Gaziantepliler için okudu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yıldırım Bekçi’nin seslendirdiği ‘Unutamam Seni’ isimli eserinde sanatçıya eşlik etti.

Gaziantep’te yaşayanların vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek halkın takdirini toplayan Şehitkamil Belediyesi, iki önemli organizasyona art arda ev sahipliği yaptı. İncilipınar Mahallesinde bulunan Şehitkamil Sanat Merkezinde (ŞSM) gerçekleştirilen program, saat 18:30’da Bestekar-Yazar Turhan Taşan’a ait ‘Türk Müziğinde Gaziantepli Bestekarlar ve Güfte Şairleri’ isimli kitabının tanıtımı ve imza günü ile başladı. Bestekar-Yazar Taşan, kitapseverlerle hem kısa süreli sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Programın ikinci bölümünde ise Yıldırım Bekçi konseri vardı. FA-Mİ Musiki ve Sanat Derneği Başkanı İkrami Özturan’nın sunuculuğunda gerçekleştirilen konserde sahne alan Yıldırım Bekçi, en sevilen eserlerini salonu dolduran dinleyiciler için söyledi. Yıldırım Bekçi’nin seslendirdiği ‘Unutamam Seni’ isimli eseri sanatçıyla birlikte okuyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

“Elimizden gelen desteği ortaya koymaya devam edeceğiz”

Şehitkamil Sanat Merkezi’nin yapılana kadar kendi sorumluluklarında olduğunu, tamamlanıp hizmete sunulduktan sonra millete ait olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Sanat Merkezimizde ilk resmi program yapıldı. Gaziantepli bestekar, güfte şairlerinin özellikle Gazianteplilerden oluşan bir kitap oluşturmayı düşünüyorduk. Turhan Taşan hocamızdan bu çalışmayı istemiştik. Sağ olsun tamamladı, biz de ilk konserde kitabın imza gününü yapmayı planladık. Bugün çok saygıdeğer hocamız Yıldırım Bekçi’nin konseriyle birlikte imza gününü gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve arkası gelen olsun diyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi, sanata destek vermeye, bundan sonraki süreçte de devam edecek. Her zaman söylediğimizi yeniden söylüyoruz. Bu tür yerleri yapana kadar bizim, yaptıktan sonra milletimizin malıdır. Buranın hareketlenmesi açısından özellikle de değişik faaliyetlerde yer alabilmesi açısından elimizden gelen desteği ortaya koymaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel etkinliklerle olmak dileğiyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Son derece gururluyum, mutluyum”

Etkinliğe ve Şehitkamil Sanat Merkezine ilişkin değerlendirmede bulunan FA-Mİ Musiki ve Sanat Derneği Başkanı İkrami Özturan, “Şehitkamil Sanat Merkezi, Başkanı olduğum FA-Mİ Musiki ve Sanat Derneği için apayrı bir yer edindi. Çünkü, Şehitkamil Sanat Merkezi’nin ilk inşaat halinden itibaren Sayın Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile beraber şantiye alanını gezip burada yapılacakları hayal ederek bana coşkuyla anlattığı zaman Başkanımızdan daha fazla ben heyecan duymuştum. Allah; nasip etti, yapı tamamlandı. Bugün burada bir kitap tanıtımı, imza günü ve konser programı düzenlendi. Şehitkamil Belediyesi her zaman yaptıklarıyla fark yaratan, hakikaten bu şehre layık ve bu şehrin insanını sürekli güzel, farklı şeyler üreten bir belediye. Şehitkamil Belediyemizin bu etkinliğinde rol almaktan, 46 yıllık can dostum, gönül arkadaşım Rıdvan Fadıloğlu’na katkı sağlamaktan son derece gururluyum, mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten çok güzel olmuş”

Şehitkamil Sanat Merkezinden övgüyle bahseden Bestekar-Yazar Turhan Taşan, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na böylesine güzel bir sanat merkezini hizmete sunduğu için öncelikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza, Gazianteplilere hayırlı hizmetler sunacağından hiçbir şüphem yoktur. Yaklaşık 10 yıldır Gaziantepli bestekar ve güfte sahiplerinin araştırmasını yaptım. Başkanımızın geniş vizyonu sayesinde böylesine anlamlı bir kitap ortaya çıkardık. Çünkü Türk Sanat Müziği, milli kültürümüzün bir parçasıdır. Millet olmanın vasfı da dili, dini ve musikisiyle ancak oluşur. Bu çok kutsal bir hizmetti, bu anlamda çok gururluyum ve mutluyum. Bir yerde de kitabımın basıldığı için çok şanslıyım. Şehitkamil Sanat Merkezi de gerçekten çok güzel olmuş. Mimarisini sordum ve bir yarışma üzerine yapıldığını duydum. Emeği geçen herkese buradan tebriklerimi gönderiyorum” diye konuştu.