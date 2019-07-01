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ŞSM’deki bağlama kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan yaz dönemi bağlama kursu büyük ilgi gördü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
ŞSM’deki bağlama kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan yaz dönemi bağlama kursu büyük ilgi gördü. Bağlama sanatına gönül vermiş her yaştan kişinin ücretsiz yararlandığı kursta haftanın altı günü eğitim veriliyor.


Şehitkamil Sanat Merkezinde (ŞSM) açılan ve ücretsiz yararlanılan yağlı boya, kara kalem, temel resim, ebru, hüsn-i hat, gitar, keman, piyano, tambur kurslarının yanı sıra bağlama kurslarıyla ilçe halkının kültür-sanat hayatına renk katan Şehitkamil Belediyesi bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ŞSM bünyesinde açılan yaz dönemi bağlama kursu, büyük ilgi gördü. Bağlama çalmaya meraklı kişilerin faydalandığı kurs haftanın altı günü farklı seanslarda verilen ikişer saatlik eğitimlerle devam ediyor.


"Kurslarımıza yoğun bir katılım var"


Kursa ilişkin açıklamada bulunan Bağlama Eğitmeni Abuzer Bozkurt bağlama enstrümanına duyulan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin taleplerine göre bozuk düzen ya da bağlama düzeninde eğitim verdiklerini belirten Eğitmen Bozkurt, “Şehitkamil Sanat Merkezinde bağlama derslerine giriyorum. Şu anda haftanın 6 günü yaz kurslarımız başladı. Bağlama derslerimiz aralıksız devam ediyor. Derslerimiz ikişer saat oluyor. Yaz kurslarımıza yoğun bir katılım var. Bağlama enstrümanına büyük bir rağbet var. Bu durum bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Kontenjanlarımız dolmak üzere. Konservatuvarı aratmayacak şekilde bir ortam ve eğitim imkanı sunuluyor. Zaten Şehitkamil Sanat Merkezi de bu duruma göre tasarlanmış, gayet güzel bir yer. Öğrencilerimizin taleplerine göre bozuk düzen ya da bağlama düzeninde eğitimlerimizi veriyoruz. Bağlamanın tarihini anlatarak başladığımız ilk dersin ardından sistematik bir şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Öğrencilerimize öğrettiğimiz notaları, bağlama üzerinde uygulamalı olarak çalıyoruz. Öğrencilerimizi, türkü çalacak seviyeye getirene kadar eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bağla severleri bekliyoruz. Bu güzel merkezden dolayı da Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.


"Hocamdan çok memnunum"


Şehitkamil Sanat Merkezini çok sevdiğini kaydeden kursiyer 10 yaşındaki Melike Telci, “İki yıldır bağlama kursuna gidiyorum. Kursuma artık Şehitkamil Sanat Merkezinde devam ediyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi’ni çok seviyorum. Buradaki hocamdan da çok memnunum. Arkadaşlarımla beraber bu kursta çok güzel ders alıyorum. Burayı açanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
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