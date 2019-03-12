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ŞSM’de Gaziantep’in musiki hayatı konuşuldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan üzerine sohbetler programında ‘Geçmişten Günümüze Gaziantep’te Musiki Hayatı’ konusu ele alındı.

12 Mart 2019 Salı 15:46
ŞSM’de Gaziantep’in musiki hayatı konuşuldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan üzerine sohbetler programında ‘Geçmişten Günümüze Gaziantep’te Musiki Hayatı’ konusu ele alındı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk resmi programa ilgi yoğun oldu.


Düzenli olarak gerçekleştirilen Şehitkamil’de Şehr-i Ayıntab-ı Cihan Üzerine Sohbetler programı, bu defa açılışı geçtiğimiz günlerde yapılan Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlendi.


Programın konusu ‘Geçmişten Günümüze Gaziantep’te Musiki Hayatı’ oldu. Araştırmacı Yazar Asım Mıhçıoğlu moderatörlüğünde yapılan programa Keman Sanatçısı Ali Acıburç ve ekibi konuk olarak katıldı. Katılımcıları sunum eşliğinde bilgilendiren Araştırmacı Yazar Mıhçıoğlu, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Söylenen şarkı ve türkülerle renklenen program, izleyenlerden tam not aldı.


"İnanılmaz bir gece oldu"


Program sonrası değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Şehitkamil Belediyesi, gerçekten kelimenin tam anlamıyla şehrin kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da geldiğinde söylemişlerdi, şu anda İstanbul’da bulunmayan bir mekanda ilk programı yapmaktan gerçekten mutluluk duyduk. Gaziantep, müzik tarihi boyunca imrenilecek sanatçılar yetiştirmiştir. Türkiye’deki müzik tarihinde ender yerlerden birine sahip Gaziantep’in böylesine zengin bir motifini ilk program olarak sunmak da başka bir heyecandı. Salonun mükemmelliği yanında içerik olarak da ortaya muhteşem bir iş çıkmış. Umarım bu birikimin geçmişten alınan ilhamla beraber günümüz ve gelecek kuşaklara aktarılması, Gaziantep’te yükselen değer diye ifade ettiğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi konumu burası olacak. Bu yüzden Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok çok teşekkür ediyoruz. Programın bilgisi, icrası, fotoğrafları ve salonda bulunan insanların interaktif katılımıyla inanılmaz bir gece oldu. Kayıt altına alınması da muhteşem oldu. İnanıyoruz ki bu tür güzel çalışmalar, etkinlikler devam edecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:46
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